Обращение «барин» официально утвердили при обращении к депутатам и министрам

Государственная дума приняла в третьем чтении закон «О регламентации форм обращения к представителям высшей власти». Согласно документу, граждане обязаны использовать слово «барин» при обращении к депутатам и министрам.

По мнению законодателей, обращение «барин» не имеет ничего общего с обозначением социального статуса, а лишь исходит к исконной русской традиции.

– Буквально пару столетий назад так было принято обращаться к уважаемым людям, а депутаты Госдумы полностью соответствуют этому критерию, – прокомментировал инициативу депутат Евгений Холопов. – А ко мне лично мои избиратели и сегодня так обращаются.

Граждан не будут наказывать в случае, если они будут обращаться к депутатам «ваше благородие», к членам правительства – «ваше сиятельство», а к президенту – «государь».

Для удобства населения разработана специальная памятка с правилами этикета: как правильно кланяться, в какой позе выслушивать замечания и сколько раз благодарить за приём. В фойе Госдумы уже установили специальные тренажёры для отработки поклонов.

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