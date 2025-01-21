Хакеры нашли способ запустить Doom в PDF-файле

Хакеры, запускающие Doom на различных устройствах, превзошли себя, продемонстрировав игру в PDF-файле. Дело в том, что Acrobat имеет встроенную поддержку JavaScript в формате PDF. Этот функционал, описанный в спецификациях Adobe, реализован в PDFium для браузеров на базе Chromium.

Программисты прежде уже использовали эту функцию для встраивания простых игр, таких как Breakout и Tetris, в PDF-документы. Вдохновившись этим, хакер ading2210 перекомпилировал упрощенную версию Doom с открытым исходным кодом, сгенерировав оптимизированный код asm.js с помощью старой версии Emscripten. Загрузив этот код, PDF-файл с Doom принимает ввод от пользователя через текстовое поле и генерирует «видео» в виде ASCII-текста в 200 отдельных текстовых полях, имитируя шестицветный монохромный дисплей с частотой 13 кадров в секунду.

Несмотря на ограничения звука и цвета, PDF-версия Doom страдает от текстового ввода, затрудняющего одновременное выполнение нескольких действий. Кроме того, порт не работает в обычных версиях Adobe Acrobat и его нужно запускать исключительно через браузер на базе Chromium. Однако проект компенсирует это веб-интерфейсом для загрузки стандартных WAD-файлов в PDF для игры.

Запуск Doom в формате, чаще используемом для налоговых деклараций и медицинских бланков, выглядит странно, но производит впечатление.

Источник — Doom