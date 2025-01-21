Археологи обнаружили 4000-летний город Аль-Натах в оазисе Саудовской Аравии

В оазисе Хайбар (Саудовская Аравия), окруженном пустынными просторами, археологи обнаружили укрепленный город Аль-Натах, возраст которого примерно 4000 лет. Это открытие свидетельствует о времени перехода от кочевого образа жизни к более оседлой городской культуре.

Фото из открытых источников / Виртуальная 3D-реконструкция Аль-Натаха в Саудовской Аравии / Шарлу и др., PLOS One, 2024

Город, построенный примерно в 2400 году до нашей эры, был окружен внушительной стеной длиной 14,5 километра. По словам французского археолога Гийома Шарлю, который возглавил исследование, это открытие является «первым важным шагом» в изучении древних оазисов региона. Аль-Натах, с населением до 500 человек, был заброшен примерно через тысячу лет, и причина этого загадочного исчезновения пока остается неизвестной.

Интересно, что до недавнего времени северо-западная Аравия считалась бесплодной пустыней, где кочевали скотоводы. Однако 15 лет назад археологи начали находить следы древних укреплений, что побудило ученых пересмотреть свои взгляды на этот регион.

Скрытые под черными вулканическими породами, стены Аль-Натаха фактически были защищены от незаконных раскопок, что позволило сохранить это уникальное место. Археологи обнаружили фундаменты домов, которые могли выдержать одно- или двухэтажные постройки. Площадь Аль-Натаха составляет 2,6 гектара, и в нем, по предварительным оценкам, находилось около 50 домов.

Находки в некрополе, включая металлическое оружие и керамику, указывают на наличие развитого общества.

«Керамика свидетельствует об относительно эгалитарном обществе», — отмечает Шарлю, подчеркивая простоту и красоту обнаруженных изделий.

Размер крепостных валов, высота которых могла достигать пяти метров, говорит о том, что Аль-Натах мог быть резиденцией могущественной местной власти. Это открытие также подчеркивает процесс «медленного урбанизма», который происходил в регионе, когда кочевые племена начали взаимодействовать с оседлыми общинами.

Аль-Натах, хотя и был небольшим по сравнению с городами Месопотамии или Египта, он представляет собой пример альтернативного пути к урбанизации. Исследования продолжаются, и археологи надеются, что дальнейшие раскопки помогут раскрыть еще больше тайн этого древнего города, который, возможно, был важным транспортным узлом на пути доставки благовоний и других товаров из Южной Аравии в Средиземноморье.