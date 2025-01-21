 

Пещера Шондонг: гигантская природная сокровищница Вьетнама

21.01.2025, 9:55, Разное
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Пещера Шондонг (Сон Дунг), расположенная в национальном парке Фонгня-Кебанг во Вьетнаме, является уникальным природным чудом, которое поражает воображение своими масштабами. Эта пещера не только самая большая в мире, но и настолько велика, что в ней можно разместить 15 Великих пирамид Гизы и даже по некоторым её проходам пролететь на самолете Boeing 747.

Фото из открытых источников

Шондонг, что в переводе означает «Горная река», была открыта случайно в 1990 году местным жителем Хо Кханем во время охоты. Он почувствовал порыв ветра и услышал шум реки, но из-за густой листвы не смог найти пещеру. Лишь в 2009 году, вернувшись на место своего открытия, он возглавил группу спелеологов из Британской ассоциации исследователей пещер, и они смогли добраться до входа в это невероятное место.

Фото из открытых источников

Команда, в которую входил британский исследователь Говард Лимберт, сразу поняла, что обнаружила нечто уникальное. По их измерениям, общий объём пещеры составляет 38,5 миллионов кубических метров. Она является самой крупной естественной пещерой, когда-либо зарегистрированной. Однако недавние исследования показали, что Шондонг ещё больше, чем считалось ранее: подводный туннель соединяет её с другой пещерой — Ханг Тунг, тем самым увеличивая объём на 1,6 миллиона кубических метров.

«Это всё равно что если бы кто-то нашёл выступ на вершине Эвереста и сделал его ещё на 1000 метров выше», — говорит Лимберт.

Пещера действительно огромна, и её размеры впечатляют: в ней можно разместить любую другую пещеру мира.

Шондонг не только поражает своими размерами, но и удивляет своей экосистемой. Внутри пещеры растут первобытные леса, которые процветают благодаря гигантским «окнам» в скале, через которые проникает солнечный свет. Одним из самых высоких сталагмитов в мире является гигантский столб «Собачья рука» высотой 80 метров.

Пещера разделена на три части: вход, ископаемые ходы и грязевой проход Пашендейл. Ископаемые ходы наполнены останками морских существ, которые когда-то обитали в древнем море, а в Пашендейльском проходе находится 90-метровая известняковая стена, известная как Великая стена Вьетнама.

Свет, проникающий через обрушившийся потолок, создает волшебную атмосферу, в которой находятся процветающие тысячелетние джунгли. Это место привлекает исследователей и туристов со всего мира, и каждый, кто попадает в Сон Дунг, ощущает величие природы и её тайны.


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