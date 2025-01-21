Второй закон термодинамики объясняет ограниченный срок жизни призраков, считает исследователь

Среди исследователей паранормальных явлений давно существует миф о том, что призраки живут вечно. Однако новый взгляд на эту тему предложил Брайан Стерлинг-Вете, ветеран-энтузиаст сверхъестественного, который утверждает, что у разумных паранормальных существ, возможно, есть свой срок жизни. Его исследования поднимают множество вопросов о том, что происходит с духами после их «смерти». Об этом информирует Daily Star.

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Стерлинг-Вете провел обширный анализ данных, собранных в ходе многочисленных паранормальных расследований, и пришел к необычному выводу: знаменитые призраки, которые когда-то замечали в различных местах, встречают все реже. Особенно это касается тех, чья история насчитывает более ста лет.

«Мы были поражены тем, что многие некогда известные призраки могут буквально умирать», — делится своими наблюдениями исследователь.

По его словам, вторичный анализ случаев появления призраков показал, что они становятся все менее заметными, а некоторые из них не видели уже много лет.

«Наше исследование показывает, что у разумных призраков, по-видимому, ограниченная продолжительность жизни, как и у живых людей», — добавляет Стерлинг-Вете.

Интересно, что он связывает свои выводы со вторым законом термодинамики, который утверждает, что энергия имеет тенденцию рассеиваться и разрушаться со временем.

«Я бы сказал, что наши результаты показывают, что призраки действительно подчиняются этому закону, поскольку у них, по-видимому, заканчивается энергия», — поясняет он.

Хотя наука пока не признает существование призраков, исследования подобного рода поднимают множество интригующих вопросов. Если призраки действительно существуют, может ли их продолжительность жизни быть ограниченной? И что происходит с ними, когда они «умирают» во второй раз? Возможно, призраки не являются просто мертвыми или живыми существами, а представляют собой нечто иное — нечто, что мы пока не в состоянии полностью понять.