 

Во время инаугурации Трампа в небе над Вашингтоном впервые с 2008 года появилась семицветная радуга

21.01.2025, 8:33, Разное
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Редкое для США атмосферное
явление могли наблюдать жители Округа Колумбия и города Вашингтона во время
инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Впервые за 17 лет в небе над
столицей появилась не обычная шестицветная радуга, а семицветная.

Как отмечают
синоптики, радуга, включающая в себя семь цветов, более характерна для таких
стран, как Россия, Иран, КНДР и Китай. Изредка это явление можно наблюдать в
Польше и Венгрии, однако в Западной Европе, США и Южной Корее радуга почти
всегда имеет шесть цветов: в ней отсутствует голубой. Этот феномен в своё время
привёл к созданию запрещённого в России экстремистского движения ЛГБТ, взявшего
американскую радугу на вооружение.

Однако время от
времени над Вашингтоном возникала и семицветная радуга. В последний раз её
видели перед вступлением в должность Барака Обамы в конце 2008 года. Её
появление совпало с выступлением Владимира Путина в Мюнхене и первым
официальным визитом в США председателя КНР Си Цзиньпина. После этого случая над
Вашингтоном возникала исключительно шестицветная радуга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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