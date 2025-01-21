Во время инаугурации Трампа в небе над Вашингтоном впервые с 2008 года появилась семицветная радуга

Редкое для США атмосферное

явление могли наблюдать жители Округа Колумбия и города Вашингтона во время

инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Впервые за 17 лет в небе над

столицей появилась не обычная шестицветная радуга, а семицветная.

Как отмечают

синоптики, радуга, включающая в себя семь цветов, более характерна для таких

стран, как Россия, Иран, КНДР и Китай. Изредка это явление можно наблюдать в

Польше и Венгрии, однако в Западной Европе, США и Южной Корее радуга почти

всегда имеет шесть цветов: в ней отсутствует голубой. Этот феномен в своё время

привёл к созданию запрещённого в России экстремистского движения ЛГБТ, взявшего

американскую радугу на вооружение.

Однако время от

времени над Вашингтоном возникала и семицветная радуга. В последний раз её

видели перед вступлением в должность Барака Обамы в конце 2008 года. Её

появление совпало с выступлением Владимира Путина в Мюнхене и первым

официальным визитом в США председателя КНР Си Цзиньпина. После этого случая над

Вашингтоном возникала исключительно шестицветная радуга.

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