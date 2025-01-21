 

Китайский телескоп обнаружил в глубинах Вселенной странный мерцающий объект

21.01.2025, 7:55, Разное
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Космический телескоп «Einstein Probe» (EP), запущенный Китаем в январе этого года, обнаружил небесный объект, сияющий как фейерверк. Это явление может означать существование нового класса астрономических объектов во Вселенной.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Недавно обнаруженный объект демонстрирует спектральные и временные характеристики, которые не вписываются в рамки уже известных типов космических явлений. Как пишет медиаресурс ScienceNet, связанный с Китайской академией наук, изучение таких явлений имеет огромную ценность для астрономии.

Явление, получившее обозначение EP240408a, было зафиксировано 8 апреля. Спутник EP зафиксировал мощную рентгеновскую вспышку, которая усилилась в 300 раз и продлилась всего 12 секунд. Рентгеновское излучение этого источника исчезло примерно через десять дней.

Как пояснил главный исследователь миссии EP Юань Вэйминь из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук, другие рентгеновские и многоволновые телескопы с трудом могут регистрировать подобные события.

«Это открытие свидетельствует о том, что наше прежнее понимание временных небесных явлений может быть лишь верхушкой айсберга», — отметил ученый.

Запущенная в январе 2024 года спутниковая система EP оборудована передовыми технологиями для регистрации рентгеновского излучения и оснащена двумя приборами: широкоугольным рентгеновским телескопом (WXT) и дополнительным рентгеновским телескопом. WXT, созданный по образу и подобию глаз омара, позволяет одновременно вести широкий мониторинг и получать четкие рентгеновские изображения.

С момента начала работы спутник EP обнаружил 60 подтвержденных кратковременных явлений. Среди них звёзды, белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры, сверхновые и гамма-всплески. В сентябре спутник также сделал рентгеновские снимки Луны.

Спутник также зафиксировал гамма-всплеск EP240315a, произошедший на расстоянии примерно 25,6 миллиарда световых лет от Земли. Это открытие демонстрирует способность спутника улавливать гамма-всплески из далекой ранней Вселенной. Это позволяет переосмыслить физические процессы коллапса звёзд, приводящие к образованию чёрных дыр и формированию релятивистских струй, сказал Юань.

Заведующий кафедрой астрофизики в Школе физики и астрономии Лестерского университета Пол О’Брайен подчеркивает важность широкоугольного мониторинга рентгеновского неба, осуществляемого спутником EP.

«Эта система исследований и последующего наблюдения позволила открыть множество новых рентгеновских вспышек и регулярно отслеживать известные источники. Открытия EP сигнализируют о его значительном влиянии на астрономическую науку», — отметил О’Брайен.

Спутник также носит имя «Тяньгуань» в честь древнего китайского наблюдения за сверхновой SN1054, запечатленной астрономами в 1054 году н. э. Это событие, произошедшее во времена династии Сун (960–1279), стало одним из первых вкладов в понимание Вселенной.

Сверхновая находилась в области «Тяньгуань» древней системы созвездий и называлась «гостевая звезда Тяньгуань». Древние китайские астрономы использовали термин «гостевая звезда» для описания ярких кратковременных явлений, видимых невооружённым глазом. Остатки сверхновой позже стали Крабовидной туманностью.


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