 

Уникальный вулкан Танзании погружается в землю

21.01.2025, 6:55, Разное
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Танзания славится своими природными чудесами, и одним из самых уникальных среди них является вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи. Этот вулкан не только привлекает туристов своими причудливыми ландшафтами, но и стал объектом пристального научного исследования, которое раскрыло его необычную судьбу.

Фото из открытых источников

Согласно недавним данным, опубликованным в журнале Geophysical Research Letters, Ол-Доиньо-Ленгаи — единственный в мире вулкан, активно производящий карбонатитовую магму. В отличие от обычных магм, в которых содержание кремнезема достигает 70%, в карбонатитах этого вулкана его менее 25%. Это делает магму удивительно жидкой и приводит к бурным извержениям, которые порой напоминают струи воды из шланга.

Однако недавние исследования показали, что вулкан, который на протяжении десятилетий восхищал ученых и туристов, неуклонно погружается в землю. С 2013 по 2023 год наблюдения с помощью интерферометрического радара выявили, что поверхность вокруг вершины вулкана оседает со скоростью 3,6 сантиметра в год. За десять лет Ол-Доиньо-Ленгаи потерял около 36 сантиметров в высоте.

Причиной этого явления, по мнению исследователей, является медленное сдувание резервуара магмы, расположенного на глубине около 1000 метров. Ученые предполагают, что существует и второй, более глубокий резервуар на глубине около 3000 метров. Теперь ученым будет легче прогнозировать будущие извержения и готовиться к ним.


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