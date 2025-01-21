Нанопластики снижают эффективность антибиотиков, обнаружили ученые

Недавнее исследование, проведенное учеными из Венского, Боннского и Дебреценского университетов, выявило тревожные последствия воздействия нанопластика — крошечных частиц пластика размером менее 0,001 миллиметра. Эти микроскопические загрязнители не только угрожают нашему здоровью, но и могут способствовать росту устойчивых к антибиотикам бактерий. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Исследователи использовали сложные молекулярные модели распространенных в быту пластиков, таких как полиэтилен, полипропилен, полистирол и нейлон 6,6, чтобы понять, как нанопластик взаимодействует с антибиотиками. В частности, они сосредоточились на тетрациклине — антибиотике широкого спектра действия, который применяется для лечения различных инфекций, включая сифилис и бактериальные инфекции кожи и легких.

По словам Лукаса Кеннера из Венского университета, нанопластик может связываться с молекулами тетрациклина на молекулярном уровне, что ухудшает или даже полностью блокирует его усвоение организмом. Это открытие вызывает серьезные опасения, так как скопления неусвоенных антибиотиков, прикрепленных к нанопластику, могут создать идеальные условия для размножения бактерий, устойчивых к лекарствам.

Кеннер также подчеркивает, что нейлон, используемый в текстиле, особенно сильно связывается с микро- и нанопластиками, что представляет опасность в помещениях. Уровень загрязнения воздуха в закрытых пространствах может быть в пять раз выше, чем на улице, и это загрязнение может попадать в наш организм при дыхании.

Нанопластик образуется из пластиковых изделий под воздействием солнечного света, химических веществ и механического истирания, распадаясь на частицы, которые мы даже не замечаем, когда едим, пьем или вдыхаем. Некоторые из этих частиц могут проникать в наш организм через кожу.

Долгосрочные последствия воздействия нанопластика на здоровье человека и экосистемы пока еще не до конца изучены. Ученые продолжают исследовать, как эти крошечные частицы влияют на здоровье человека и окружающую среду, включая морские и наземные экосистемы.

Важно отметить, что крошечный размер нанопластика позволяет ему взаимодействовать с клетками нашего организма, а также проникать через гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от токсинов и патогенов.

Анализы, проведенные ранее в этом году, показали, что в среднем в бутылках с водой от трех крупнейших ритейлеров было обнаружено почти четверть миллиона частиц нанопластика на бутылку.

Ученые надеются, что в ближайшем будущем удастся найти эффективные решения для борьбы с микро- и нанопластиками, прежде чем их влияние станет непоправимым.