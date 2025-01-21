 

Технологические гиганты Amazon и Google влияют на энергосистему США, увеличивая квартплату простых людей

21.01.2025, 0:55, Разное
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Технологические гиганты, такие как Amazon и Google, активно расширяют свои дата-центры по всей территории США, и это, к сожалению, не проходит бесследно для местных домохозяйств. Как показали недавние исследования, увеличение числа таких объектов приводит к росту счетов за электроэнергию для обычных потребителей. Об этом сообщает Ferra.ru.

Фото из открытых источников

Дата-центры требуют огромных объемов электроэнергии, что создает значительную нагрузку на местные энергетические системы. В результате, жители регионов от Вирджинии до Орегона сталкиваются с повышением тарифов, которые, по прогнозам, могут увеличиться на 20% к 2025 году. Регуляторы и энергетические компании уже начинают бить тревогу, указывая на то, что дта-центры становятся значительным фактором, способствующим этому росту.

Несмотря на заявления технологических компаний о том, что их операции способствуют финансированию необходимых улучшений электросетей, которые, в свою очередь, должны приносить пользу всем клиентам, среди регуляторов нарастает недоверие. Местные власти начинают осознавать, что выгоды от таких улучшений могут не оправдать растущих затрат для населения.

Местные власти и регуляторы обсуждают возможные решения, чтобы справиться с последствиями бурного роста центров данных. Одним из вариантов может стать пересмотр тарифной политики, а также внедрение новых технологий, которые помогут оптимизировать потребление электроэнергии.


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