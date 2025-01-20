 

Артефакты из Месопотамии возрастом 6000 лет раскрывают тайну зарождения письменности

20.01.2025, 22:00, Разное
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В ходе масштабного исследования исследователи из Болонского университета выявили прямую связь между дописьменной символикой и одной из самых ранних форм письменности — протоклинописью, возникшей на территории современного Ирака.

Фото из открытых источников

Ученые проанализировали древние цилиндры, возраст которых составляет около 6000 лет. Эти артефакты использовались в бухгалтерском учете и, как выяснили исследователи, содержат изображения, которые могли сыграть ключевую роль в развитии письменности.

«Мы задали себе вопрос: могли ли изображения тюленей внести значительный вклад в изобретение письменности в этом регионе?» — отметили авторы исследования.

Хотя связь между древними печатями и письменностью в Юго-Западной Азии давно признается, конкретные взаимосвязи между изображениями на печатях и знаками протоклинописи до сих пор почти не исследовались. Новые находки свидетельствуют о том, что система письменности могла возникнуть из этих ранних символов.

Фото из открытых источников / Пример цилиндра (слева) и его оттиск на глине (справа) / Большой дворец (Лувр)

Печати-штампы использовались на глиняных табличках с конца седьмого тысячелетия до нашей эры, и они служили не только для ведения учета, но и для укрепления торговых связей. Один из первых городов Месопотамии Урук, стал важным торговым центром в IV тысячелетии до нашей эры, и его влияние простиралось от юго-западного Ирана до юго-восточной Турции. Цилиндры, на которые наносились глиняные таблички, служили для заключения сделок и официальных транзакций, связанных с текстилем и сельскохозяйственными материалами.

По мнению исследователей, именно в этом контексте зародилась протоклинопись — первая версия письменности, состоящая из пиктографических знаков.

«Мы сосредоточились на изображениях печатей, которые появились до изобретения письменности и продолжали развиваться в протописьменный период», — пояснили ученые.

Однако, как и в любом научном исследовании, у новых выводов есть свои скептики. Некоторые археологи отмечают, что подобные идеи были выдвинуты и отвергнуты 30 лет назад. Тем не менее, авторы исследования уверены, что их работа позволяет больше понять эволюцию человеческого мышления и коммуникации.


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