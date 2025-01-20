Мнение: Дрожащие твари

Досмотрел тут на днях новый сериал по Достоевскому («Преступление и наказание») – грандиозная вещь! Навело меня на мысли по поводу всей книги в целом – показалось интересным поразмышлять, почему в этот раз «Преступление и наказание» не стало в стране событием, вообще не вызвало особого интереса. Хотя актеры все как на подбор, да и сам сюжет у Федора Михалыча закручен дай бог каждому. Неужели всему виной, как всегда, школьная программа, которая в России традиционно убивает всё живое, и именно классику из школьной программу никто у нас не перечитывает никогда?

Однако причина, как мне кажется, в другом. Сама тема «Преступления и наказания» сегодня в России не в состоянии заинтересовать общество, потому что РФ в 21 веке дьявольски далека от того, что волновало автора, когда он писал своё ПиН. Ведь о чем «Преступление и наказание»? О стремлении молодого человека вырваться за пределы своих границ, что-то там кому-то доказать, что он не «тварь дрожащая, а право имеет»! У Достоевского ПиН – очень животрепещущий роман, про его современников. 60е годы 19 века – Россия на очередном переломе, «всё перевернулось и только еще укладывается», в стране в очередной раз засилье нищеты, молодежь боится, что не сумеет найти своего места в жизни, рабочих мест явно меньше, чем желающих – отсюда проклятые вопросы «тварь ли я дрожащая», предреволюционная обстановка, безумные поступки… Вот из такого хаоса выкристаллизовывалась «Преступление».

А что у нас теперь? Меня давно поражает господствующее ныне у населения настроение – апатия и безразличие. У нас теперь как будто ответ давно уже всеми найден и затвержен, как отче наш: «Твари ли мы дрожащие? Да конечно же – да, и прав у нас никаких не имеется, да и не нужны нам никакие права!» Господствующая идеология современного общества из другого классика – Горького, точнее, из героя его «Песни о Соколе» – Ужа: «Летай иль ползай, конец известен: всё в землю ляжет, всё прахом будет».

Что за люди всё рвутся преодолеть ограничения, наложенные на них обществом? – как бы спрашивал своих читателей Достоевский о тех, кто как бы все время стремится «прыгнуть выше головы», «поверх барьеров», доказывая непойми кому, что он не тварь дрожащая. Сейчас выскочек типа Раскольникова просто нет, отсутствие каких-либо прав считается непреложной истиной, что прав нет и не может быть, а выскочки типа РодионРоманыча никогда никому ничего не докажут, потому что «единица – вздор, единица – ноль, голос единицы тоньше писка». В России в очередной раз наступил период неприятия «единиц».

Не зря в сериале «Преступление и наказание» все-таки изменили концовку; у режиссера Мирзоева Раскольникова лишили хеппи энда, который дал ему Достоевский – Раскольников признается, попадет на каторгу и там воссоединиться с Сонечкой. В сериале Раскольников просто тупо стреляется – и это «надругательство над классикой» мне кажется абсолютно верным, как и другое «искажение», допущенное в сериале – что у Раскольникова попросту, грубо говоря, «подтекает крыша»; в сериале Янковский играет Родиона как откровенного сумасшедшего, с клиническими симптомами. И это тоже верно: у нас сейчас тут общество, которое, в отличие от России 19 века, Раскольникова и весь его РОД мыслей – попросту отрицает. Отрицает индивидуализм, саму это отчаянную веру, что одиночный человек САМ способен что-то изменить, не быть «тварью дрожащей», мечтающей о каких-то там «правах». В современном обществе Раскольников может быть только сумасшедшим, а самоубийство – его неминуемая и единственная участь. «Тварь ты дрожащая, и прав у тебя отродясь не было никаких» – написано на вратах этого Мордора. Хороший сериал снял Мирзоев, хотя, если уж откровенно, ровно о том же был и его предыдущий сериал «Топи». Автора повести «Топи», иноагента Глуховского, давно уже называют в Европе «новый Достоевский». Уверен, что нынешняя РФ, была б ее воля, и Достоевскому бы присвоила звание иноагент.