Северная Атлантика становится еще более соленой, обнаружили исследователи

За последние пятьдесят лет океаны нашей планеты претерпели колоссальные изменения, которые могут оказать глубокое влияние на морскую экосистему и климат в целом. Исследования, проведённые учеными из Китайской академии наук, показали, что солёность вод Северной Атлантики значительно возросла по сравнению с Тихим океаном, и эта разница продолжает увеличиваться. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.

Фото из открытых источников

Атлантический океан, как выяснили учёные, стал более солёным из-за интенсивного испарения, особенно в тропических и субтропических широтах. В отличие от него, Тихий океан постоянно пополняется пресной водой благодаря множеству крупных рек, что способствует его более низкой солёности. С 1965 по 2018 год разница в солёности между двумя океанами увеличилась почти на 6 процентов, и это явление особенно заметно в верхних 800 метрах вод Северной Атлантики.

Основными факторами, способствующими этому сдвигу, являются глобальное потепление и изменения в ветровых режимах. Повышение температуры океана привело к смещению термоклина — слоя с резким изменением температуры — к полюсам, а изменения ветров способствовали перемещению воды в океанах. Хотя аналогичные процессы наблюдаются и в Тихом океане, в Атлантике они выражены гораздо ярче.

Тем не менее, исследователи признают, что механизмы этих изменений всё ещё остаются не до конца понятными. Модели океана, основанные на реальных атмосферных данных, не всегда способны точно воспроизвести наблюдаемые условия, что приводит к неопределённости в понимании этих сложных взаимосвязей.

Однако результаты исследования подчеркивают, как антропогенные изменения климата могут преобразовать фундаментальные системы Земли. Увеличение солёности может вызвать цепную реакцию, влияющую на множество аспектов морской среды. Например, изменения в солёности могут дестабилизировать слои воды, состоящие из различных плотностей и температур, что приведёт к тому, что тепло будет проникать глубже в океан, создавая «горячие точки».

Кроме того, повышенная солёность может затруднить перемещение кислорода и питательных веществ между поверхностными и глубоководными слоями, что негативно скажется на росте водорослей и других форм жизни, лежащих в основе пищевых цепочек океана.