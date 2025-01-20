Космический аппарат «Юнона» получил удивительно четкие изображения Юпитера

23 октября 2023 года космический аппарат НАСА «Юнона» завершил свой последний близкий пролёт мимо Юпитера. Космический аппарат получил удивительные изображения, которые уже доступны на сайте Junocam.

Фото из открытых источников / NASA

В ходе последнего сближения космический зонд «Юнона» запечатлел 10 уникальных видов Юпитера, показывающих лишь небольшую часть его поверхности. На фотографиях видны сложные вихревые потоки, которые создают характерные узоры в атмосфере газового гиганта. Учёные, работая с полученными данными, усилили контраст на некоторых изображениях, что позволило сделать более четкими вихри в более высоких широтах. Эти кадры демонстрируют изменчивость и турбулентность атмосферы Юпитера.

«Юнона» не просто фиксирует красоту Юпитера, но и изучает его атмосферу во всех её аспектах. На снимках можно увидеть как большие, так и маленькие вихри, некоторые из которых взаимодействуют друг с другом, а другие продолжают свой путь в одиночку.

Фото из открытых источников / NASA

Аппарат изучает гравитацию Юпитера, что помогает раскрыть тайны его внутреннего строения, исследует уникальное магнитное поле и даже проверяет общую теорию относительности. За более чем 3000 дней на орбите Юпитера «Юнона» собрала огромное количество данных, которые будут изучаться учеными ещё долгие годы.

Фото из открытых источников / NASA

С февраля 2023 года орбита «Юноны» сократилась с 38 до 33 дней, что позволяет аппарату совершать один облёт в месяц. Впереди у миссии ещё 10 облётов, и, хотя в сентябре 2025 года «Юнона» завершит свою работу, её научные данные и фотографии продолжат вносить вклад в астрономию на протяжении нескольких десятилетий.