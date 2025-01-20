 

Космический аппарат «Юнона» получил удивительно четкие изображения Юпитера

20.01.2025, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

23 октября 2023 года космический аппарат НАСА «Юнона» завершил свой последний близкий пролёт мимо Юпитера. Космический аппарат получил удивительные изображения, которые уже доступны на сайте Junocam.

Фото из открытых источников / NASA

В ходе последнего сближения космический зонд «Юнона» запечатлел 10 уникальных видов Юпитера, показывающих лишь небольшую часть его поверхности. На фотографиях видны сложные вихревые потоки, которые создают характерные узоры в атмосфере газового гиганта. Учёные, работая с полученными данными, усилили контраст на некоторых изображениях, что позволило сделать более четкими вихри в более высоких широтах. Эти кадры демонстрируют изменчивость и турбулентность атмосферы Юпитера.

«Юнона» не просто фиксирует красоту Юпитера, но и изучает его атмосферу во всех её аспектах. На снимках можно увидеть как большие, так и маленькие вихри, некоторые из которых взаимодействуют друг с другом, а другие продолжают свой путь в одиночку.

Фото из открытых источников / NASA

Аппарат изучает гравитацию Юпитера, что помогает раскрыть тайны его внутреннего строения, исследует уникальное магнитное поле и даже проверяет общую теорию относительности. За более чем 3000 дней на орбите Юпитера «Юнона» собрала огромное количество данных, которые будут изучаться учеными ещё долгие годы.

Фото из открытых источников / NASA

С февраля 2023 года орбита «Юноны» сократилась с 38 до 33 дней, что позволяет аппарату совершать один облёт в месяц. Впереди у миссии ещё 10 облётов, и, хотя в сентябре 2025 года «Юнона» завершит свою работу, её научные данные и фотографии продолжат вносить вклад в астрономию на протяжении нескольких десятилетий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Заглядывая в будущее: Как технологии изменят наше общество через 30 лет

20.01 / Мнение: Социальные лифты в СССР, «панковский» стройотряд и европейские мужчины в женских тюрьмах

20.01 / Мнение «аналитика»: О больном… Почему Байден — худший президент в истории США?

20.01 / Специалисты «Калашникова» разработали «умный» прицел

20.01 / Власти США арестовали Volkswagen Golf Mk1, предположительно принадлежащий Николасу Мадуро

20.01 / Миранда: новый кандидат на наличие жизни в Солнечной системе?

20.01 / Дрон Flip вобрал в себя лучшее из линейки легких беспилотников DJI

20.01 / Ваша фритюрница за вами следит! Но есть способ избавиться от паранойи

20.01 / Мнение: Как Хрущёв и Сталин разводили кроликов и свеклу, сталинские застолья и миф о голоде в царской России

20.01 / Мнение: Приключения Матвея Малого в стране проигравших большевиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика