 

Власти США арестовали Volkswagen Golf Mk1, предположительно принадлежащий Николасу Мадуро

20.01.2025, 17:33, Разное
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Власти США нанесли очередной удар по режиму Николаса Мадуро в Венесуэле – в штате Флорида был найден и арестован автомобиль Volkswagen Golf Mk1, который предположительно принадлежал венесуэльскому президенту.

Автомобиль 1975 года выпуска был впервые зарегистрирован в США в феврале 1976-го. Как известно, в молодости Мадуро некоторое время работал во Флориде таксистом.

«Мы считаем, что именно на этом автомобиле венесуэльский диктатор работал в такси с февраля 1981 года до декабря 1983 года. Он был третьим владельцем машины, а затем продал её своему соотечественнику и отбыл в Венесуэлу», – рассказали в Госдепартаменте.

Несмотря на то, что «Гольф» с тех пор сменил ещё 8 владельцев и с 2009 года стоит у одного из домов в Джексонвилле без колёс и двигателя, на авто наложили арест в рамках санкций против режима Мадуро. В ближайшие недели власти планируют изъять машину и отправить её на дорогостоящую экспертизу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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