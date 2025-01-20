 

Ваша фритюрница за вами следит! Но есть способ избавиться от паранойи

20.01.2025, 16:00, Разное
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Фритюрницы стали незаменимыми помощниками на кухне, но мало кто знает, что они могут подслушивать наши разговоры и отправлять личные данные производителю.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Конечно, хрустящая курочка и идеально запеченные овощи – это божественно, но перспектива того, что ваша фритюрница передает информацию о вас, вызывает тревогу.  

Почему это происходит?

Многие «умные» устройства, от умных колонок до фритюрниц, оснащены микрофонами и функциями сбора данных. Это позволяет им «учиться» и предоставлять более персонализированный пользовательский опыт. Но эта «персонализация» часто граничит с нарушением конфиденциальности.

Как обезопасить себя?

  • Отключите голосовое управление. Большинство «умных» устройств можно использовать вручную, без подключения к интернету и без функции голосового управления.
  • Избегайте приложений, требующих доступ к личной информации. Если вы используете приложение для фритюрницы, внимательно читайте разрешения, которые оно запрашивает.
  • Используйте фритюрницы без «умных» функций. Существуют фритюрницы, которые не подключены к интернету и не имеют функций слежения.

Что говорят производители?

Представитель LG подчеркнул, что компания предоставляет клиентам выбор и гибкость в использовании своих продуктов. Все продукты LG можно использовать вручную без необходимости сообщать личные данные.

В итоге, выбор за вами. Хотите ли вы пожертвовать своей конфиденциальностью ради удобства? Важно знать, что вы осведомлены о рисках, а не находитесь в неведении о том, что на вашей кухне за вами подглядывают.


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