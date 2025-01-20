Мнение: Как Хрущёв и Сталин разводили кроликов и свеклу, сталинские застолья и миф о голоде в царской России

1. Враги прозвали Никиту Хрущёва «кукурузником» за его полные задорного энтузиазма, но не всегда удачные агрономические эксперименты. Отчасти упрёк справедлив: верный ленинец Хрущёв так до конца жизни и не понял, что коммунизм с сельским хозяйством принципиально несовместим. Вместе с тем, странно слышать презрительное «кукурузник» от неосталинистов, так как бардака и глупостей при Сталине было намного больше, чем при Хрущёве, а последствия сталинских промахов были намного серьёзнее. Как раз в сфере сельского хозяйства это видно особенно ярко: при Хрущёве, по крайней мере, никто миллионами от голода не умирал, да и вообще от голода не умирал, так как гуманист Хрущёв начал закупать у империалистов зерно.

Главными бичами раннего СССР были, конечно, уничтожение рыночной экономики, коллективизация и отказ от сотрудничества с «империалистами», у которых с едой всё было в порядке. Напомню, Ленин начал перепродавать гуманитарную помощь, которая поступала голодающим из США, а Сталин пускал иностранцам пыль в глаза, поставляя зерно за рубеж и притворяясь, будто никакого голода в СССР нет. Так, к примеру, перед голодом 1946-1947 года Сталин помогал зерном Румынии, Польше, Франции и Чехословакии, причём речь шла об огромном объёме — 1’700’000 тонн за один только 1946 год.

Сомнительные аграрные эксперименты вроде хрущёвской кукурузы или китайских воробьёв у Сталина также были. Руслан Болм приводит в комментариях отрывки из мемуаров Хрущёва (ссылка):



«Кажется, шёл 1932 год. В Москве была голодуха, и я, как второй секретарь горкома партии, затрачивал много усилий на изыскание возможностей прокормить рабочий класс. Занялись мы кроликами. Сталин сам выдвинул эту идею, и я увлекся этим делом: с большим рвением проводил в жизнь указание Сталина развивать кролиководство. Каждая фабрика и каждый завод там, где только возможно и даже, к сожалению, где невозможно, разводили кроликов. Потом занялись шампиньонами: строили погреба, закладывали траншеи…»

А то время на Украине:

«Вдруг я узнаю, что мобилизованные красноармейцы посылаются на прополку сахарной свеклы на Украину…меня такое известие страшно поразило: если, думаю, красноармейцы будут полоть и убирать сахарную свеклу, то сахара ожидать нельзя. Эта культура довольно трудоёмкая, деликатная, и её нужно обрабатывать со знанием дела… И, конечно, это сказалось на результатах: сахара не было».

Подробнее про сталинский план массового разведения кроликов, которые должны были обеспечить рабочим 20% потребляемого мясного белка, можно прочесть здесь (ссылка). Цитирую ключевые моменты этой истории:

[Из-за коллективизации крестьяне] массово забили значительную часть скотины, что привело к грандиозной просадке по мясозаготовкам и снижению поголовья всей сельскохозяйственной живности от коров и лошадей до кур и уток. С 1928 по 1933 годы численность крупного рогатого скота сократилась с 60 до 33 млн. голов, свиней с 22 до 10 млн и так далее… <…>

В свете «неожиданно» возникших серьезнейших проблем со снабжением городов огромной страны продуктами начальство задумалось о том, как можно быстро и в короткие сроки решить созданную своими руками проблему. И тут товарищу Сталину в голову пришла гениальная мысль: кролики обладают свойством стремительно плодиться, а ухода за ними много не надо. Если все станут разводить кроликов, то проблема с питанием очень быстро решится! Надо только что? Чтобы вся страна Советов дружно захотела разводить кроликов.

Повсюду советские власти начали требовать выращивать кроликов: кролиководами были обязаны стать комсомольские ячейки и редакции газет, организации типа заводских столовых и школ, возникли даже «детские колхозы», разводящие кроликов:

К сожалению, мудрый кроликовод не учёл некоторые нюансы. Это ведь только на первый взгляд кажется, что кроликов можно начать кормить обыкновенной травой со двора, а дальше они будут бесконечно плодиться и наполнять белком кастрюли. В реальности же оказалось вот что:

Например, кролики почему-то хотели есть каждый день. А в городе с едой имелись небольшие сложности. Настолько серьезные, что начальству Трехгорной мануфактуры пришлось запретить скашивать траву в окрестностях фабрики, так как ее использовали на корм кроликов. Причем со скашиванием этой травы на корм затянули, и она по большей части пропала.

А ещё кроликам почему-то требовались клетки, причем идея, что граждане сами найдут, из чего их построить, и сами придумают, как перевезти полученных кроликов, почему-то заработала плохо. Крольчатники не строились, потому что строить оказалось не из чего. Или строились, но неудачно. Или строились удачно, но себестоимость мяса все равно получилась высокой. До начала всей кроличьей эпопеи в журнале «Огонек» рассчитывали прибыль исходя из того, что цена крольчатины на продажу составит по 2 рубля килограмм. То, что себестоимость мяса составит по 4-5 рублей за килограмм, составители гениальных планов не учли. Как не учли и то, что заниматься убыточным делом, отнимающим массу времени и сил, мало кто захочет.

Товарищ Сталин и его помощники совершенно верно решили, что для того, чтобы кроличьи фермы успешно заработали, нужны специалисты, которые хоть немного в этом деле разбираются. И этих специалистов даже подготовили, набрав на краткосрочные курсы по «партийному и комсомольскому призыву» 2000 будущих кролиководов, который после коротких курсов отправили «на кроличий фронт». Вот только многие из новоявленных кролиководов при первой возможности бежали от этой перспективной работы, потому что по гениальной идее начальства платить тем, кто ухаживает за кроликами, решили меньше, чем рабочим и люди теряли в зарплате в два раза.

Все это привело к удивительным, но предсказуемым результатам. План [довести] к 1937 году поголовье кроликов до 40 млн голов (20% мясного баланса СССР) почему-то провалился.

В 1932 году в Москве и области распределили 403 тысячи кроликов. На 1 октября 1933 года вместо увеличения их поголовья до миллионов, количество кроликов уменьшилось до 280 тысяч, в Ленинградской области ситуация ещё хуже, а на Урале вообще смогли выполнить только 18% от запланированного.

Возможно, исполнители очередной раз подвели Сталина. Лично я, однако, думаю, что идея была провальной изначально. Сейчас разводить кроликов гораздо легче, так как в России нет дефицита клеток, кормов и ветеринаров, но мы на полезную диетическую крольчатину так и не перешли.

Кролиководство в СССР продолжало развиваться и далее (ссылка), так как кролики – это ещё и ценный мех, однако решить проблему дефицита мяса в СССР кролики не помогли. Мясо стало доступным каждому лишь в современной России, при Путине, когда капиталисты наладили массовое производство курятины и свинины. А если бы Советская Россия просто оставила крестьян в покое, они завалили бы страну продуктами ещё 100 лет назад…

Собственно, все социалисты — и Сталин, и Мао, и Хрущёв — горят на одном и том же. Вместо того, чтобы проверить свои гениальные идеи на одном небольшом участке, они сразу размахиваются на всю огромную страну. Когда же их идеи проваливаются — а социалисты вообще слабы по части планов и идей — вместо возможной мелкой неудачи народу приходится иметь дело с полномасштабной катастрофой.

2. В комментариях мне регулярно пишут, что после смерти Сталина остались только ношеный китель и дырявые сапоги. Это, конечно, не более чем городская легенда. Ни бессребренником, ни монахом, ни аскетом Иосиф Виссарионович ни в коем случае не был. Роскошные вещи и изысканную еду Сталин любил пусть не до безумия, но вполне искренне. Хрущёв вспоминает про сталинские застолья (ссылка):



Когда я вновь начал работать в Москве и чаще бывал у Сталина, он стал часто приглашать меня, когда уезжал в отпуск на Кавказ. Я чувствовал, что он просто не терпит одиночества и даже боится его. У него появлялся физический страх перед одиночеством. Это было для всех нас довольно накладно (говорю о членах руководства страны, которое окружало Сталина). Отдыхать вместе с ним и обедать считалось великой честью. Но это еще и большая физическая нагрузка.



Однажды я с ним вместе отдыхал целый месяц. Он меня поместил буквально рядом с собой. Приходилось и жить рядом, все время вместе обедать и ужинать. Но это внешняя сторона дела. А если бы знали, что это означает на деле, какие это физические нагрузки, сколько нужно было съедать и вообще потреблять того, что вредно или неприятно, лишь бы не нарушить личных отношений! Отношение к тебе демонстрировалось самое хорошее, дружеское, и приходилось идти на жертвы.

3. Согласно популярному мифу, «при царе» был голод, а коммунисты накормили народ. Реальность строго противоположная: при Романовых в хорошие годы жили сыто, в плохие годы — впроголодь, однако настоящий голод наступил только после октября 1917 года, после прихода большевиков. Не потому, что большевики были такими уж чудовищами, а потому, что они разрушили экономику села и распределительную инфраструктуру, разрушили систему помощи голодающим и начали массово вывозить зерно из России за рубеж, чтобы купить на это зерно станки. Голод советского уровня был последний раз ещё до Романовых, при Борисе Годунове. Борис Годунов, впрочем, в голоде не виноват, коллективизацию он не проводил. Мы столкнулись с последствиями природной катастрофы: в 1600 году из-за извержения вулкана Уайнапутина в России был неурожай три года подряд.



Также при обсуждении мрачных страниц истории 20-го века неизменно всплывает ещё один миф: «при царе» якобы тоже гибли от голода миллионами, как и в Советской России, однако данных об этом не сохранилось, так как никто тогда якобы людей не считал.



На самом деле, всех наших предков считали, причём весьма тщательно. Любой, кто интересовался историей своей семьи, знает, что наши архивы содержат довольно подробные данные как минимум до Екатерининских времён, то есть до середины 18-го века. Иногда получается копнуть и глубже, но вот конкретно 19-й век документирован отлично, вплоть до конкретного Ивана Иванова сына из деревни Малые Пеньки Заднеболоцкого уезда Воронежской губернии. Когда родился, кто родители, кто крёстные, когда женился, на какой девушке и из какой деревни, когда умер и так далее.



Я эти документы видел лично, в том числе и записи о своих предках: вот прямо сканы у меня на жёстком диске лежат. Для иллюстрации же сошлюсь на статью Александра Брагина, который дорыл в своих исследования до 1605 года, то есть как раз до года смерти Бориса Годунова (ссылка). Подчеркну ещё раз, что речь идёт преимущественно о крестьянах, а не о дворянах или купцах, так что тезис «да кто их там считал» статья по ссылке нагляднейше опровергает.