Мнение: Приключения Матвея Малого в стране проигравших большевиков

В связи с Матвеем Малым (см. предыдущий пост в моем Бусти) решил рассказать побольше, поскольку самые интересные детали его биографии не отражаются в доступных через сеть Интернет скупых строках из его резюме, а подлинная его биография – это ведь основа для захватывающего сериала или книги! Там есть все необходимые компоненты: безоглядная любовь горянки и утонченного интеллектуала, кавказская мафия, гламурно-кровавая Москва 90х с ее приватизацией и разгулом криминала, американец в России на переломе времен, профессор, сотрудничающий с бандитами, бывают ли «дикие евреи»…

Бунтарь-эмигрант

Матвей родился в Москве, и, с самых младых ногтей осознал, что с Советской властью у него «неустранимые противоречия» – «она хочет строить коммунизм, а я не хочу». Он хотел заниматься гуманитарными науками, и он понимал, что в советской науке у него нет и не будет перспектив, поскольку вся советская наука находилась под плотной опекой всяческих парткомов и месткомов. Поэтому он твердо решил как можно быстрее эмигрировать в «свободный мир», и ему это удалось – уже в возрасте 21 год он рванул из СССР «по еврейской визе», но, по тогдашнему обычаю, на «пересадке» в Европе резко изменил маршрут и оказался в США. Там он осуществил мечту получить «настоящее западное образование», поступил в весьма престижный Колумбийский университет, а потом закончил аспирантуру и вовсе в Йэле, где стал изучать социологию. Йэль – один из старейших и престижнейших университетов США, член «Лиги Плюща» вместе с Гарвардом и Принстоном. «Кузница американской (то есть и мировой) элиты». Нам в России Йэль ивестен тем, что там отучился в течение полугода Навальный в 2010 году.

Однако наш герой Матвей, что для него очень характерно, Йэлем и вообще всей системой американского высшего образования остался крайне недоволен! Получив весьма репрезентативный срез «как там все устроено» (все-таки Колумбийский и Йэль из Лиги Плюща – хорошая выборка), он, по его собственным словам, «бежал в ужасе». По его оценке, вся система уже тогда, в 80е, была «отравлена», «я выяснил, что в Америке, как и в СССР, невозможно заниматься наукой, потому что и там, и там учеными пытаются управлять некомпетентные неучи! Просто в России не дают дышать «партийные руководители, которые требуют на каждой странице клясться в верности Коммунистической партии, а в американских университетах установили диктат меньшинств! Если ты не одноногая лесбиянка, у тебя нет шанса стать профессором!»

Да, Матвей был по натуре бунтарь. Неудивительно, что, научная карьера в США у него не задалась. Поэтому, когда в СССР подул, что называется, «ветер перемен», он с радостью предпочел завербоваться на работу опять в Москву (свой родной город), только уже в качестве американского консультанта по линии Агентства Международного Развития США – помогать реформаторам в России продвигать реформы. Он появился в России в 1992 году. Все остальное – в вашем любимом Бусти, по адресу boosty.to/sapojnik. Подписываемся!