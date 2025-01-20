Рупор кремлевской пропаганды: Победить либеральный фашизм в Грузии
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Грузия собралась "покончить с либеральным фашизмом". Вот как они теперь заговорили.
"2025 год будет очень важным с точки зрения внутренней политики. Мы должны нанести решающий удар по радикалам в нашей стране. Радикализму в нашей стране должен быть положен конец, и либеральному фашизму в этой стране должен быть положен конец.
Это, безусловно, важно для продолжения беспрепятственного развития страны"
(с) премьер-министр Грузии Кобахидзе
Продлить срок Саакашвили, посадить французскую бабку, дозачистить западные НКО, запретить либерально-фашистские партии…
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Источник: Colonel Cassad
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