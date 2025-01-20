 

В США разработали сверхпрочную полимерную нанокольчугу

20.01.2025, 12:15, Разное
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Исследователи из Северо-Западного университета (г. Эванстон, штат Иллинойс) разработали сверхпрочный гибкий материал, по своей молекулярной структуре напоминающий кольчугу. Они изготовили двумерные листы из мономеров Х-образной формы, ставших строительными блоками для полимеров.

Затем ученые объединили эти листы в кристаллическую структуру и соединили концы всех Х-мономеров с помощью химического вещества диалкилдихлорсилана. В результате из нескольких слоев образовались петли, соединенные в сверхпрочную сеть, напоминающую кольчугу. По оценкам исследователей, каждый квадратный ее сантиметр содержит до 100 триллионов механических связей, что является самой плотной структурой из созданных человечеством.

По результатам экспериментов стало очевидным, что столь прочный материал можно производить в больших количествах. А добавив всего 2,5 % его в и без того отличающийся высокой прочностью материал Ultem, удалось увеличить прочность последнего на 45 %.

Источник &#8212 Northwestern


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