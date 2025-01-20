Микропластик в атмосфере: Как он меняет облака и климат Земли

Облака — это не просто красивые образования над нашими головами. Они играют ключевую роль в формировании погоды и климата нашей планеты. Новое исследование показывает, что присутствие микропластика в атмосфере может существенно изменить эти процессы, вписываясь в сложную картину взаимодействия между различными частицами и атмосферными явлениями.

Фото из открытых источников

Облака формируются, когда водяной пар, невидимый газ в атмосфере, конденсируется вокруг крошечных частиц, таких как пыль, превращаясь в капли воды или кристаллы льда. Ученые из области атмосферной химии недавно обнаружили, что микропластик может выступать в роли таких центров конденсации, способствуя образованию кристаллов льда при температурах на 5–10 градусов Цельсия выше, чем это происходит в облаках без микропластика.

Частицы микропластика размером менее 5 миллиметров обнаруживаются в самых удаленных уголках Земли — от глубин Антарктики до вершин Эвереста. Эти фрагменты могут легко переноситься по воздуху, что делает их распространение глобальной проблемой. Ледяные кристаллы, образующиеся в облаках, имеют огромное значение для погоды, поскольку большинство осадков начинается именно с этих кристаллов.

Лед в облаках влияет на погоду и климат несколькими способами. Облака отражают солнечный свет, охлаждая поверхность Земли, и поглощают инфракрасное излучение, исходящее от нее, что приводит к потеплению. Если микропластик увеличивает количество ледяных частиц в облаках, это может изменить их влияние на энергетический баланс планеты.

Исследования показывают, что без частиц, способствующих кристаллизации, вода может оставаться в жидком состоянии даже при температурах ниже нуля. Это значит, что микропластик может не только способствовать образованию осадков, но и изменять привычные закономерности погоды.

В рамках исследования исследователи протестировали четыре распространенных типа пластика, включая полиэтилен и полипропилен. Они помещали микропластик в капли воды и медленно охлаждали их, наблюдая за процессом замерзания. Результаты показали, что 50% капель замерзали при температуре минус 22 градуса по Цельсию, что совпадает с данными других исследований, подтверждающих, что микропластик может способствовать образованию льда при более высоких температурах.

Чтобы лучше понять влияние микропластика на погоду и климат, ученым необходимо выяснить его концентрацию на высотах, где образуются облака, и сравнить ее с другими частицами, которые могут служить центрами кристаллизации. В будущих исследованиях планируется изучение пластиков, содержащих добавки, такие как пластификаторы и красители, а также более мелких частиц.