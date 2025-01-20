Собянин: Время ожидания приема врача в поликлиниках сократилось с 30 до 7 минут

Это достижение стало возможным благодаря комплексным мерам, направленным на оптимизацию работы медицинских учреждений и внедрение новых технологий. По словам Собянина, теперь 90% пациентов могут записаться к терапевту в день обращения, что значительно упрощает доступ к медицинской помощи.

Кроме того, сроки плановой госпитализации также были сокращены: теперь они составляют не более 10 дней по наиболее востребованным направлениям, а для онкологических пациентов — всего 5 дней. Эти изменения стали возможны благодаря обновлению медицинского оборудования и модернизации инфраструктуры поликлиник.

Важным шагом к улучшению качества медицинских услуг стало увеличение количества высокотехнологичных операций, которые теперь достигают 100 тысяч в год. Это позволяет не только повысить эффективность лечения, но и улучшить результаты для пациентов.

Модернизация оборудования, включая установку ангиографов, сыграла ключевую роль в этом процессе. Как отметил мэр, с начала 2024 года было проведено около 20 тысяч операций и исследований с использованием современных технологий, что свидетельствует о высоком уровне медицинского обслуживания.

Собянин подчеркнул, что применение ангиографов позволяет значительно снизить лучевую нагрузку на пациентов, что делает процедуры более безопасными. Это особенно важно для людей, нуждающихся в регулярных обследованиях и лечении.

Данные изменения были озвучены мэром на фоне визита президента России Владимира Путина в Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой. Визит состоялся 3 декабря, и в ходе него обсуждались вопросы модернизации системы здравоохранения и повышения доступности медицинских услуг.