 

Загадочное существо в озере Лох-Несс: новое видео вызывает споры

20.01.2025, 10:05, Разное
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Очередной всплеск интереса к легенде о Лохнесском чудовище разгорелся после того, как опытный исследователь и охотник за Несси, Эоин О’Фаодейген, опубликовал новую видеозапись, на которой, возможно, запечатлено таинственное создание, плавающее в глубинах шотландского озера. Об этом сообщает Mail Online.

Фото из открытых источников

Видео, снятое 25 октября с помощью веб-камеры отеля Clansman, показывает две крупные формы, поднимающиеся над поверхностью воды. Эти объекты, по словам О’Фаодейгена, имеют размеры около 7,5 метров и выделяются своим необычным цветом – от черного до темно-серого.

Фото из открытых источников

«Я был поражен тем, насколько чётко я видел эти горбы, — рассказывает Эоин. — Один горб находился впереди, а другой следовал за ним. Оба они выделялись на фоне воды, и это выглядело очень необычно».

Исследователь также отметил, что ни одно известное животное, обитаемое в озере, не может похвастаться подобными габаритами.

За последние годы О’Фаодейген успел зафиксировать множество подобных явлений, включая наблюдения за странными объектами и волнениями на водной глади. Его энтузиазм и настойчивость сделали его одним из самых активных исследователей феномена Несси.

Однако, несмотря на впечатляющие кадры, многие эксперты относятся к виде скептически. Некоторые предполагают, что на видео могли оказаться обычные волны или даже игра света и тени. Другие же допускают возможность, что это могло быть какое-то неизвестное науке существо.


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