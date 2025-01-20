 

Депутат не смог погрузиться в воду в крещенской проруби

20.01.2025, 9:33, Разное
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Неудачно зааершилась попытка депутата Госдумы Святослава Гуревича окунуться в крещенскую прорубь. Несмотря на все старания погрузиться под воду, тело депутата оставалось на её поверхности.

Инцидент произошёл в закрытом подмосковном посёлке при большом аудитории журналистов и операторов местных и федеральных телеканалов. Гуревич произнёс прочувствованную речь о важности православия в современной российской государственности, и призвал россиян соблюдать святые заповеди: не гордиться, не прелюбодействовать и не воровать. После этого он приказал своим холопам проделать в пруду с осетровыми рыбами прорубь, и в сопровождении трёх телохранителей, 20-летней девушки-секретаря и личного герольда попытался войти в воду. Однако как народный избранник ни пытался окунуться в крещенскую воду, она выталкивала его наверх, хотя члены его свиты подобных неудобств не испытывали.

В итоге депутат смог лишь поплавать на поверхности проруби, после чего вместе с кортежем покинул место событий.

– Я думаю, что это из-за плохой экологии, – возмущается Святослав Гуревич. – Там, наверное, тяжёлая вода с тритием и полонием. Мои телохранители – мастера спорта по лёгкой атлетике, но и они признавались, что им было погрузиться непросто, в основном из-за холода. А меня, народного депутата России, вода попросту выталкивала. А ещё говорят, что на Крещение случаются чудес какие-то. Вернусь домой – прикажу засыпать этот пруд к чертям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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