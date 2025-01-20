Ученые ЮУрГУ создали самовосстанавливающуюся проводную изоляцию

Специалисты Южно-Уральского госуниверситета вместе с коллегами из Санкт-Петербурга создали перспективные материалы для изоляции, в основе которых используются полисилоксаны — они считаются чуть ли не самыми биоинертными, атмосферостойкими и при этом гибкими полимерами, к тому же имеющими высокие электроизоляционные свойства.

Образцы данных полимеров, которые, как утверждают разработчики, также отличаются способностью восстанавливаться после полученных при пробоях электрическим током повреждений, создаются в Санкт-Петербурге в разных составах, а их испытания проводят в челябинской лаборатории.

По словам доцента «электрической кафедры» ЮУрГУ Михаила Дзюбы, очень важно, чтобы после пробоя и снятия повышенного напряжения, регенерация поврежденной изоляции происходила без участия человека, а само оборудование не прерывало штатную работу.

Фото: ЮУрГУ

Уточняется, что новый диэлектрик, имеющий изначальные дефекты или повреждения, полученные при пробое, устраняет их за счет имеющихся газовых полостей, которые в местах повреждений «схлопываются», возвращая материал к его начальному состоянию. Полное восстановление изоляции может занять до двух дней.

На текущем этапе проводимых исследований учеными ведутся расчеты параметров процесса при различных условиях эксплуатации материала в целях недопущения развития полученного дефекта с его переходом в электрическую дугу, после чего самостоятельная регенерация будет невозможной.

Фото: ЮУрГУ

Как планируется, такой материал получат высоковольтные электроустановки и различная продукция из области микроэлектроники — конденсаторы, печатные платы, гибкие электронные схемы. При пробое такое оборудование будет просто отключаться на время, необходимое для восстановления изоляции.Источник — ЮУрГУ