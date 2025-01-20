Компания LG представила первый в мире растягивающийся дисплей, который можно растягивать 10 тысяч раз

Компания LG Display представила первый в мире растягивающийся дисплей, способный увеличиваться на 50%. Этот инновационный прототип с диагональю от 12 до 18 дюймов (от 30 см до 45 см), был продемонстрирован в научном парке LG в Сеуле, Южная Корея.

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По словам технического директора и исполнительного вице-президента LG Display Су Ёна Юна, компания стремится создать устойчивую экосистему дисплеев будущего.

«Мы будем продолжать тесное сотрудничество с южнокорейской промышленностью, научными кругами и исследовательскими организациями», — отметил он.

В отличие от стандартных гибких дисплеев, которые можно только сгибать или сворачивать, инновационный дисплей способен принимать различные формы. С разрешением 100 пикселей на дюйм новый 12-дюймовый экран может расширяться до 18 дюймов, при этом обеспечивая яркое и четкое изображение. Новая версия дисплея значительно улучшена: она растягивается на 50% лучше, чем предыдущий прототип 2022 года, который мог растягиваться лишь на 20%.

«Максимальная степень удлинения новой панели увеличилась более чем в два раза — с 20% до 50%», — говорится в пресс-релизе.

LG Display использует новые методы подключения дисплеев и уникальные кремниевые материалы, применяемые в контактных линзах, что стало возможным благодаря передовым технологиям.

По заявлению компании, экран можно растянуть более 10 000 раз без ущерба для качества изображения, даже в самых экстремальных погодных условиях. Более того, растягивающийся дисплей легкий, тонкий и прочный, что позволяет ему прилегать к неровным поверхностям, например, к коже или одежде.

Компания продемонстрировала несколько потенциальных применений этой технологии, включая автомобильный дисплей, который может менять форму и управляться жестами рук, а также носимый экран, который предоставляет пожарным информацию в режиме реального времени.

Тем временем, конкуренты также не отстают. Компания Samsung представила свой растягивающийся дисплей на конференции International Meeting on Information Display (IMID) 2024. Этот дисплей использует технологию микросветодиодов и может растягиваться в 1,25 раза по сравнению с исходным размером.