Загадочная госпитализация астронавтов: НАСА хранит молчание

После успешного завершения космической миссии и возвращения на Землю четыре астронавта неожиданно оказались в медицинском учреждении. Что заставило экипаж НАСА провести несколько часов в больнице сразу после прибытия домой?

Фото из открытых источников / Космонавты: Александр Гребёнкин, Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс

Когда астронавты Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс прибыли на землю после 235-дневной миссии на борту Международной космической станции (МКС), они были незамедлительно доставлены в медицинский центр во Флориде. Один из членов экипажа провёл ночь в больнице для наблюдения, однако имя этого астронавта остаётся неизвестным.

Вместе с американскими коллегами на Землю вернулся российский космонавт Александр Гребёнкин, который также оказался среди госпитализированных. Тем не менее, он отсутствовал на пресс-конференции, состоявшейся вскоре после их возвращения.

Представители НАСА отказались комментировать причины госпитализации, оставляя журналистов и общественность в недоумении. На брифинге в пятницу члены экипажа лишь туманно намекали на произошедшие события, избегая конкретных деталей.

Майкл Барратт заявил: «Космос — это всё ещё то, чего мы не до конца понимаем. Иногда случаются вещи, которых никто не ожидает. Вот и сейчас мы пытаемся разобраться в ситуации».

Официальные лица НАСА охарактеризовали визит в больницу как «медицинский инцидент», пообещав раскрыть подробности «в своё время». Но пока информация остаётся скудной, и у общественности остаются вопросы без ответов.

Источник, близкий к событию, сообщил Mail Online, что возможной причиной госпитализации могла стать проблема с кровяным давлением. Известно, что у астронавтов, вернувшихся на Землю после длительного пребывания в невесомости, часто наблюдаются резкие падения артериального давления, что приводит к состоянию, известному как ортостатическая гипотензия.

Это состояние характеризуется головокружениями и слабостью, возникающими при изменении положения тела, например, при вставании или лежании. Оно вызвано тем, что длительное пребывание в условиях микрогравитации ослабляет сердечно-сосудистую систему, и тело не успевает адаптироваться к земным условиям.

Однако официальные представители НАСА продолжают хранить молчание, ссылаясь на медицинскую конфиденциальность. Инсайдеры предполагают, что агентство намеренно затягивает процесс раскрытия информации, играя на правилах конфиденциальности.

Астронавты признаются, что адаптация к земной жизни после длительного космического путешествия может оказаться весьма сложной. Например, Мэттью Доминик пояснил о неприятных ощущениях, связанных с возвращением к привычным земным предметам:

«Дезориентация и головокружения — это одно дело, но вот сидеть на жёстком стуле после 235 дней в невесомости… Моя задница просто не привыкла к таким вещам».

Эти комментарии дают представление о том, через какие испытания проходят астронавты после возвращения на Землю. Даже самые простые бытовые задачи могут казаться им трудными и непривычными.

Следует напомнить, что миссия «Crew-8» продлилась дольше запланированного срока. Изначально предполагалось, что астронавтам предстоит вернуться на Землю в августе, но из-за неисправности капсулы экипажа Boeing и урагана «Милтон» возвращение пришлось отложить. В итоге экипаж провёл на МКС дополнительные месяцы, увеличив общую продолжительность своего пребывания до 235 дней.

Кроме того, на недавнем заседании Консультативной группы по аэрокосмической безопасности были высказаны опасения по поводу надёжности оборудования компании SpaceX, задействованного в программе пилотируемых космических полетов. Бывший астронавт и член комитета Кент Роминджер подчеркнул важность поддержания высокого уровня безопасности и предупредил о возможных рисках, связанных с увеличением темпов выполнения миссий.