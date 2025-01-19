В Альпах туристы случайно обнаружили окаменелости существ, которые жили до появления динозавров

В Италии, в 2023 году, туристы, прогуливаясь по альпийским горам, наткнулись на удивительные следы, оставленные древними животными, чьи останки были погребены под ледниками на протяжении миллионов лет.

Фото из открытых источников

Жительница небольшой деревушки Ловеро Клаудия Стеффенсен вместе со своим мужем отправилась на прогулку по долине Амбрия, неподалеку от швейцарской границы. В поисках прохлады они решили подняться выше в горы, где и произошло то самое случайное событие. Проходя по каменистой тропе, Клаудия обратила внимание на необычный рисунок на одной из скал.

«Мы шли обратно вниз, и мой муж смотрел вперед, чтобы выбрать безопасный путь, а я смотрела себе под ноги, — вспоминает Клаудия. — Я случайно наступила на камень, который выглядел странно — словно кусок цемента. Когда я пригляделась, увидела странные круговые узоры с волнистыми линиями. Сначала подумала, что это просто природные отметины, но потом поняла, что они слишком правильные, чтобы быть случайными.»

Фото из открытых источников / Отпечаток чешуйчатой кожи рептилии, которая произвела ее более 280 миллионов лет назад / UNIPV.news

Клаудия сделала несколько фотографий этих загадочных рисунков и отправила их своему другу, фотографу-натуралисту Элио Делла Феррера. Тот сразу почувствовал важность находки и передал фотографии специалисту-палеонтологу Кристиано Даль Сассо из Музея естественной истории в Милане.

Когда исследователи исследовали найденные следы, они поняли, что имеют дело с чем-то поистине уникальным. Следы, расположенные на высоте 1700 метров над уровнем моря, были возрастом примерно 280 миллионов лет — гораздо старше эры динозавров. Дальнейшее исследование показало, что в этом регионе обитало множество доисторических существ, включая рептилий, земноводных и даже насекомых.

Профессор Даль Сассо объясняет: «Эти животные жили еще до появления динозавров, но судя по размеру следов, некоторые из них были весьма внушительными — длиной до трех метров!»

Особое восхищение у ученых вызвали не только размеры следов, но и их сохранность. Эксперт по ископаемым следам Лоренцо Марчетти из Берлинского музея естественной истории, отметил:

«Детализация следов поражает воображение. Мы можем увидеть отпечатки когтей и даже кожу на животе некоторых животных. Такое редко встречается в палеонтологии.»

Помимо следов животных, исследователи нашли окаменелости растений, семян и даже отпечатки дождевых капель, что позволило воссоздать картину жизни в пермском периоде. Этот период был отмечен активной вулканической деятельностью и закончился крупнейшей массовой гибелью живых организмов на Земле, вызванной резким повышением температур. Именно этот катаклизм создал условия для последующего расцвета динозавров.

Таяние ледников в Альпах, связанное с изменением климата, постепенно раскрывает все больше тайн прошлого. Президент природного парка Вальтеллина-Ороби Дориано Кодега подчеркивает значимость этого процесса:

«Изменения климата играют важную роль в открытии новых мест, связанных с нашей историей. То, что было скрыто веками, теперь становится доступным для изучения.»

Одним из ярких примеров является набор следов крокодилоподобной рептилии, найденный на высоте свыше 2000 метров в Альтопиано-делла-Гардетта (регион Пьемонт). Благодаря таянию ледника, ученым удалось получить доступ к этим уникальным артефактам.

Некоторые из наиболее значимых находок уже доставлены в Музей естественной истории Милана, где посетители смогут лично оценить масштабы открытия.