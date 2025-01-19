«Одна на сто миллионов»: Астрономы обнаружили редкую двойную гравитационную линзу

На протяжении десятилетий учёные наблюдали за тем, как массивные объекты, например, галактики, искажают пространство вокруг себя, действуя словно гигантские линзы. Эти явления, называемые гравитационными линзами, играют ключевую роль в проверке общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Однако недавно астрономам удалось обнаружить нечто совершенно новое — систему, где два массивных объекта работают вместе, создавая удивительный эффект «зигзагообразного» пути света.

Фото из открытых источников / Двойная гравитационная линза. Квазар — яркий круг, а первая линза также искажается второй (маленькие дуги вокруг F и E) / NASA / ESA / CSA / STScI Dux / 2024 год

Исследователи обратили внимание на загадочную систему под названием J1721+8842. На первый взгляд она казалась обычной системой гравитационного линзирования, однако вскоре выяснилось, что она скрывает гораздо больше. Свет далёкого квазара, проходя сквозь эту систему, образовал шесть отдельных изображений — явление само по себе уникальное. Но почему именно шесть?

Ответ кроется в том, что в этой системе участвуют две массивные галактики. Первая галактика, расположенная на расстоянии около 10,2 миллиарда световых лет от источника света, усиливает и разделяет лучи света на два направления. Затем эти лучи проходят через вторую галактику, расположенную ближе к нам, на расстоянии 2,3 миллиарда световых лет. Эта вторая галактика снова изменяет траекторию лучей, формируя в итоге шесть различных изображений.

Эта конфигурация настолько уникальна, что исследователи оценивают вероятность её существования как одну на сто миллионов. Фактически, они считают, что это первый зарегистрированный случай двойной гравитационной линзы, работающей таким образом. Более того, эта система является самой северной из всех известных гравитационных линз, что делает её доступной для наблюдений с помощью множества наземных телескопов.

Система J1721+8842 может стать важным инструментом для уточнения скорости расширения Вселенной — вопроса, который вызывает горячие споры среди учёных-космологов. Кроме того, уникальная структура этой системы позволяет исследовать взаимодействие гравитации и света на больших масштабах, что поможет лучше понять фундаментальные законы физики.