Рупор кремлевской пропаганды: Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран

Российская Федерация и Исламская Республика Иран, далее именуемые Договаривающимися Сторонами,

выражая заинтересованность в выведении дружественных межгосударственных отношений на новый уровень и придании им всеобъемлющего, долгосрочного и стратегического характера, а также в укреплении их правовых основ,

будучи убежденными, что развитие всеобъемлющего стратегического партнерства отвечает коренным интересам Российской Федерации и Исламской Республики Иран,

опираясь на глубокие исторические связи между российским и иранским народами, близость культур и духовно-нравственных ценностей, общность интересов, крепкие узы добрососедства и широкие возможности для сотрудничества в политической, экономической, военной, культурно-гуманитарной, научно-технической и других областях,

принимая во внимание необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях,

желая содействовать объективному процессу формирования нового справедливого и устойчивого многополярного миропорядка, основанного на суверенном равенстве государств, добросовестном сотрудничестве, взаимном уважении интересов, коллективном решении международных проблем, культурно-цивилизационном многообразии, верховенстве международного права в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, включая отказ от угрозы силой или ее применения, невмешательство во внутренние дела и уважение территориальной целостности обоих государств,

подтверждая приверженность духу, целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, общепризнанным нормам международного права, касающимся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, а также руководствуясь всеми существующими между Договаривающимися Сторонами договоренностями, в том числе Декларацией между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о повышении роли международного права от 16 июня 2020 года (соответствует 27 хордада 1399 года солнечной хиджры),

подчеркивая, что Договор между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Персией от 26 февраля 1921 года (соответствует 7 эсфанда 1299 года солнечной хиджры), Договор о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик и Ираном от 25 марта 1940 года (соответствует 5 фарвардина 1319 года солнечной хиджры), Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран от 12 марта 2001 года (соответствует 22 эсфанда 1379 года солнечной хиджры) и другие основополагающие документы, заключенные между Договаривающимися Сторонами, заложили прочный правовой фундамент двусторонних отношений,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Договаривающиеся Стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.

Статья 2

Договаривающиеся Стороны проводят государственную политику, основываясь на взаимном уважении национальных интересов и интересов безопасности, принципах многосторонности, мирного разрешения споров, неприятия однополярности и гегемонии в мировых делах, а также противодействуют вмешательству третьих сторон во внутренние и внешние дела Договаривающихся Сторон.

Статья 3

1. Договаривающиеся Стороны укрепляют свои отношения на основе принципов суверенного равенства, территориальной целостности, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета, сотрудничества и взаимного доверия.

2. Договаривающиеся Стороны принимают меры для совместного продвижения вышеупомянутых принципов на различных уровнях отношений в двустороннем, региональном и глобальном измерениях, придерживаются политики, соответствующей этим принципам, и поддерживают ее.

3. В случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права.

4. Договаривающиеся Стороны не допускают использования своих территорий в целях поддержки сепаратистских движений и иных действий, угрожающих стабильности и территориальной целостности другой Договаривающейся Стороны, а также враждебных действий в отношении друг друга.

Статья 4

1. В целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам службы разведки и безопасности Договаривающихся Сторон обмениваются информацией и опытом и повышают уровень своего сотрудничества.

2. Службы разведки и безопасности Договаривающихся Сторон осуществляют взаимодействие в рамках отдельных соглашений.

Статья 5

1. Договаривающиеся Стороны в целях развития военного сотрудничества по линии своих профильных ведомств осуществляют подготовку и реализацию соответствующих договоренностей в рамках Рабочей группы по военному сотрудничеству.

2. Военное сотрудничество между Договаривающимися Сторонами охватывает широкий спектр вопросов, включая обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей и судов в порты Договаривающихся Сторон, подготовку военных кадров, обмен курсантами и преподавателями, участие по согласованию Договаривающихся Сторон в международных оборонных выставках, проводимых Договаривающимися Сторонами, проведение совместных спортивных соревнований, культурных и иных мероприятий, осуществление совместных морских операций по оказанию помощи и спасанию, а также борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море.

3. Договаривающиеся Стороны тесно взаимодействуют в проведении совместных военных учений на территории обеих Договаривающихся Сторон и за ее пределами по взаимному согласию и с учетом применимых общепризнанных норм международного права.

4. Договаривающиеся Стороны консультируются и сотрудничают в сфере противодействия общим военным угрозам и угрозам безопасности двустороннего и регионального характера.

Статья 6

1. В рамках всеобъемлющего, долгосрочного и стратегического партнерства Договаривающиеся Стороны подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества на основе соответствующих соглашений между ними c учетом взаимных интересов и своих международных обязательств и рассматривают такое сотрудничество как важную составляющую поддержания региональной и глобальной безопасности.

2. В целях обеспечения надлежащей координации и дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества Договаривающиеся Стороны проводят на ежегодной основе заседания соответствующих рабочих органов.

Статья 7

1. Договаривающиеся Стороны сотрудничают на двусторонней и многосторонней основе в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами, в частности экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми и захватом заложников, незаконной миграцией, незаконными финансовыми потоками, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, незаконным оборотом товаров, денежных средств и денежных инструментов, исторических и культурных ценностей, оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обмениваются оперативной информацией и опытом в сфере пограничного контроля.

2. Договаривающиеся Стороны координируют свои позиции и продвигают совместные усилия в борьбе с указанными вызовами и угрозами на соответствующих международных площадках, а также осуществляют сотрудничество в рамках Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

3. Договаривающиеся Стороны поддерживают взаимодействие по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны важных государственных объектов и государственного контроля за оборотом оружия.

4. Договаривающиеся Стороны при осуществлении сотрудничества, предусмотренного настоящей статьей, руководствуются своим национальным законодательством и положениями международных договоров, участниками которых они являются.

Статья 8

1. Договаривающиеся Стороны защищают права и законные интересы своих граждан на территории Договаривающихся Сторон.

2. Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество во всех правовых областях, представляющих интерес, в частности в оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам, выдаче и передаче лиц, осужденных к лишению свободы, а также реализации договоренностей в сфере возвращения активов, полученных преступным путем.

Статья 9

1. Руководствуясь целями поддержания международного мира и безопасности, Договаривающиеся Стороны проводят консультации и сотрудничают друг с другом в рамках международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций и ее специализированныхучреждений, по глобальным и региональным вопросам, которые прямо или косвенно могут представлять вызов общим интересам и безопасности Договаривающихся Сторон.

2. Договаривающиеся Стороны сотрудничают и поддерживают на взаимной основе членство каждой Договаривающейся Стороны в соответствующих международных и региональных организациях.

Статья 10

Договаривающиеся Стороны тесно взаимодействуют по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и обеспечения международной безопасности в рамках соответствующих международных договоров и международных организаций, участниками которых они являются, и проводят по этим вопросам регулярные консультации.

Статья 11

1. Договаривающиеся Стороны осуществляют политическое и практическое взаимодействие в сфере международной информационной безопасности в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности от 26 января 2021 года (соответствует 7 бахмана 1399 года солнечной хиджры).

2. Договаривающиеся Стороны способствуют формированию под эгидой Организации Объединенных Наций системы обеспечения международной информационной безопасности и созданию юридически обязывающего режима предотвращения и мирного урегулирования конфликтов с опорой на принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств.

3. Договаривающиеся Стороны расширяют сотрудничество в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, координируют действия и совместно продвигают инициативы в рамках международных организаций и иных переговорных площадок. Договаривающиеся Стороны содействует укреплению национального суверенитета в международном информационном пространстве, обмениваются информацией и создают условия для взаимодействия компетентных органов Договаривающихся Сторон.

4. Договаривающиеся Стороны поддерживают курс на интернационализацию управления информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», выступают за равные права для государств в управлении ею, считают неприемлемыми любые попытки ограничить суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов глобальной сети, заинтересованы в более активном подключении Международного союза электросвязи к решению этих задач.

5. Договаривающиеся Стороны выступают за укрепление суверенитета в международном информационном пространстве посредством регулирования деятельности международных компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также через обмен опытом по управлению национальными сегментами сети «Интернет» и развитие инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий, сотрудничают в области цифрового развития.

Статья 12

Договаривающиеся Стороны способствуют упрочению мира и безопасности в Каспийском регионе, Центральной Азии, Закавказье, на Ближнем Востоке, сотрудничают с целью предотвращения вмешательства в указанные регионы и дестабилизирующего присутствия там третьих государств, обмениваются мнениями по ситуации в других регионах мира.

Статья 13

1. Договаривающиеся Стороны сотрудничают в целях сохранения Каспийского моря в качестве зоны мира, добрососедства и дружбы на основе принципа неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным государствам, а также обеспечения безопасности и стабильности в Каспийском регионе.

2. Договаривающиеся Стороны, принимая во внимание преимущества их территориальной близости и географической связанности, стремятся использовать все экономические возможности Каспийского моря.

3. Договаривающиеся Стороны активно взаимодействуют в целях продвижения и углубления многопланового партнерства государств Каспийского региона. При сотрудничестве на Каспийском море Договаривающиеся Стороны руководствуются действующими пятисторонними международными договорами прикаспийских государств, участниками которых являются Российская Федерация и Исламская Республика Иран, и подтверждают исключительную компетенцию прикаспийских государств в решении вопросов, касающихся Каспийского моря. Договаривающиеся Стороны совершенствуют двустороннее взаимодействие по вопросам, касающимся Каспийского моря.

4. Договаривающиеся Стороны сотрудничают, в том числе в рамках совместной проектной деятельности, в сфере устойчивого использования экономических возможностей Каспийского моря, гарантируя экологическую безопасность, охрану биологического разнообразия, сохранение и рациональное использование водных биологических ресурсов, морской среды Каспийского моря, а также принимают меры для борьбы с загрязнением Каспийского моря.

Статья 14

Договаривающиеся Стороны углубляют сотрудничество в рамках региональных организаций, взаимодействуют и координируют позиции в Шанхайской организации сотрудничества в интересах укрепления ее потенциала в областях политики, безопасности, экономики, в культурной и гуманитарной сферах, способствуют расширению торгово-экономических связей между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран.

Статья 15

Договаривающиеся Стороны содействуют развитию сотрудничества между своими законодательными органами, в том числе в рамках международных парламентских организаций, различных многосторонних форматов, профильных комитетов и комиссий, соответствующих групп по связям Федерального Собрания Российской Федерации и Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран, а также Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и Собранием Исламского Совета Исламской Республики Иран.

Статья 16

1. Договаривающиеся Стороны развивают межрегиональное сотрудничество, исходя из его особой важности для расширения всего комплекса двусторонних отношений.

2. Договаривающиеся Стороны создают благоприятные условия для установления прямых связей между российскими и иранскими регионами, содействуют взаимному ознакомлению с их экономическим и инвестиционным потенциалами, в том числе путем проведения бизнес-миссий, конференций, выставок, ярмарок и других совместных межрегиональных мероприятий.

Статья 17

Договаривающиеся Стороны поддерживают торгово-экономическое сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, координируя это взаимодействие на площадке Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Статья 18

1. Договаривающиеся Стороны содействуют развитию торгово-экономического и промышленного сотрудничества, созданию взаимных экономических преимуществ, включая совместные инвестиции, финансирование инфраструктуры, упрощение механизмов торговли и бизнеса, сотрудничество в банковской сфере, продвижение и взаимное предоставление товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

2. Осознавая свой инвестиционный потенциал, Договаривающиеся Стороны могут осуществлять совместные инвестиции в экономику третьих государств и с этой целью поддерживают диалог в рамках профильных многосторонних механизмов.

Статья 19

1. Договаривающиеся Стороны противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера, и считают их введение международно-противоправным и недружественным деянием. Договаривающиеся Стороны координируют усилия и поддерживают многосторонние инициативы, нацеленные на исключение практики применения таких мер в международных отношениях, руководствуясь в том числе Декларацией Российской Федерации и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер от 5 декабря 2023 года (соответствует 14 азара 1402 года солнечной хиджры).

2. Договаривающиеся Стороны гарантируют неприменение односторонних принудительных мер, направленных прямо или косвенно на одну из Договаривающихся Сторон, физических и юридических лиц такой Договаривающейся Стороны или их собственность, находящуюся под юрисдикцией Договаривающейся Стороны, товары, работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, происходящие из одной Договаривающейся Стороны, предназначенные для другой Договаривающейся Стороны.

3. Договаривающиеся Стороны воздерживаются от присоединения к односторонним принудительным мерам или поддержки таких мер любой третьей стороны, если такие меры затрагивают или направлены прямо или косвенно на одну из Договаривающихся Сторон, физических и юридических лиц такой Договаривающейся Стороны или их собственность, находящуюся под юрисдикцией такой третьей стороны, товары, происходящие из одной Договаривающейся Стороны, предназначенные для другой Договаривающейся Стороны, и (или) работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, предоставляемые поставщиками другой Договаривающейся Стороны.

4. В случае если в отношении одной из Договаривающихся Сторон вводятся односторонние принудительные меры любой третьей стороной, Договаривающиеся Стороны предпринимают практические усилия для снижения рисков, устранения или минимизации прямого и косвенного воздействия таких мер на взаимные экономические связи, физических и юридических лиц Договаривающихся Сторон или их собственность, находящуюся в юрисдикции Договаривающихся Сторон, товары, происходящие из одной Договаривающейся Стороны, предназначенные для другой Договаривающейся Стороны, и (или) работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, предоставляемые поставщиками Договаривающихся Сторон. Договаривающиеся Стороны также предпринимают шаги по ограничению распространения информации, которая может быть использована такой третьей стороной для введения и эскалации таких мер.

Статья 20

1. В целях увеличения объемов взаимной торговли Договаривающиеся Стороны создают условия для развития сотрудничества кредитных организаций при учете международно-правовых документов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, участниками которых являются Договаривающиеся Стороны, использования различных инструментов торгового финансирования, развития проектов совместной поддержки взаимного экспорта, наращивания инвестиционного потенциала, расширения взаимных капиталовложений между физическими лицами, государственными и частными компаниями, обеспечения должной защиты взаимных инвестиций.

2. Договаривающиеся Стороны развивают взаимодействие в целях создания современной, независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, перехода на осуществление двусторонних расчетов в национальных валютах, укрепления прямого межбанковского сотрудничества и распространения национальных финансовых продуктов.

3. Договаривающиеся Стороны расширяют свое сотрудничество с целью развития торговли и поощрения инвестиций в особые/свободные экономические зоны Договаривающихся Сторон.

4. Договаривающиеся Стороны оказывают содействие особым/свободным экономическим зонам Российской Федерации и Исламской Республики Иран в осуществлении деятельности, направленной на создание совместных предприятий в областях, представляющих взаимный интерес, уделяют внимание созданию промышленных зон.

5. Договаривающиеся Стороны заявляют о готовности к развитию взаимовыгодного сотрудничества в золотодобывающей, золотоперерабатывающей, алмазно-бриллиантовой и ювелирной отраслях.

Статья 21

1. Договаривающиеся Стороны с учетом имеющихся у них возможностей и потенциала поддерживают тесное взаимодействие в области транспорта и подтверждают готовность к всестороннему развитию партнерства в транспортной сфере на взаимовыгодной основе.

2. Договаривающиеся Стороны создают благоприятные условия для работы перевозчиков Российской Федерации и Исламской Республики Иран, облегчения процесса перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта и увеличения их объемов, эффективного использования дорожной и приграничной инфраструктуры.

3. Договаривающиеся Стороны развивают взаимодействие в сфере автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских и мультимодальных перевозок, а также в подготовке специалистов в области транспорта.

4. Договаривающиеся Стороны активно сотрудничают в развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации и Исламской Республики Иран, в частности международного транспортного коридора «Север-Юг». Такое взаимодействие включает продвижение товаров, происходящих из Договаривающихся Сторон, на рынки третьих стран, а также создание условий для развития бесшовных перевозок по транспортным коридорам как в двустороннем сообщении, так и транзитом по своей территории.

5. Договаривающиеся Стороны внедряют современные разработки в области цифровых транспортных систем.

6. Договаривающиеся Стороны поддерживают тесную координацию в рамках международных отраслевых организаций в сфере транспорта, налаживают взаимовыгодное сотрудничество между органами исполнительной власти в области транспорта и организациями, содействуют их участию в международных отраслевых транспортных мероприятиях.

Статья 22

1. Договаривающиеся Стороны расширяют сотрудничество в нефтегазовой сфере на принципах равенства и взаимной выгоды и принимают меры по повышению энергетической безопасности Договаривающихся Сторон путем эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

2. Договаривающиеся Стороны содействуют развитию двустороннего сотрудничества в сфере энергетики по следующим направлениям:

2.1. научно-техническое сотрудничество, обмен опытом и внедрение передовых и современных технологий в области добычи, переработки и транспортировки нефти и газа;

2.2. содействие российским и иранским компаниям и организациям топливно-энергетического комплекса в расширении сотрудничества, включая поставки энергоресурсов и своп-операции;

2.3. поощрение инвестиций в рамках двустороннего сотрудничества в проекты разработки нефтегазовых месторождений на территории Договаривающихся Сторон;

2.4. содействие осуществлению инфраструктурных проектов, имеющих важное значение для обеспечения глобальной и региональной энергетической безопасности;

2.5. обеспечение недискриминационного доступа к международным энергетическим рынкам и повышение их конкурентоспособности;

2.6. сотрудничество и проведение согласованной политики в рамках международных энергетических форумов, таких как Форум стран – экспортеров газа и «ОПЕК-плюс».

3. Договаривающиеся Стороны повышают уровень взаимодействия, обмена мнениями и опытом в области возобновляемых источников энергии.

Статья 23

Договаривающиеся Стороны содействуют развитию долгосрочных и взаимовыгодных связей в целях реализации совместных проектов в области мирного использования атомной энергии, включая строительство объектов ядерной энергетики.

Статья 24

1. Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в областях сельского хозяйства, рыбного хозяйства, ветеринарии, охраны и карантина растений и семеноводства в целях расширения взаимной торговли и доступа продукции сельского хозяйства на рынки Договаривающихся Сторон и рынки третьих государств.

2. Договаривающиеся Стороны принимают необходимые меры для обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые должны соответствовать требованиям, установленным в области санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и семенного контроля (надзора), а также требованиям к безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами или иным требованиям законодательства Договаривающихся Сторон.

Статья 25

Договаривающиеся Стороны осуществляют таможенное сотрудничество, включая реализацию проектов по созданию упрощенного таможенного коридора, взаимному признанию соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора в целях стимулирования формирования безопасных цепочек поставок, организацию административного сотрудничества и обмен таможенной информацией между своими таможенными органами.

Статья 26

Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в области антимонопольной политики в целях продвижения справедливой конкуренции на национальных рынках и повышения уровня благосостояния населения.

Статья 27

Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в таких вопросах, как взаимное признание стандартов, протоколов испытаний и сертификатов соответствия, прямое применение стандартов, обмен опытом и передовыми разработками в сфере обеспечения единства измерений, обучение экспертов и содействие признанию результатов испытаний между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Статья 28

Договаривающиеся Стороны осуществляют взаимодействие в областях здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе в рамках профильных международных организаций, по следующим направлениям:

1) организация государственной системы здравоохранения и управление деятельностью в области здравоохранения;

2) профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний;

3) охрана здоровья матери и ребенка;

4) государственное регулирование в области обращения лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий;

5) пропаганда здорового образа жизни;

6) медицинские научные исследования;

7) внедрение цифровых технологий в здравоохранении;

8) профессиональное обучение специалистов в области здравоохранения;

9) другие направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Статья 29

1. Договаривающиеся Стороны укрепляют сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основе национального законодательства и государственной политики в области предотвращения и борьбы с инфекциями, а также международных договоров, участниками которых являются Договаривающиеся Стороны.

2. Договаривающиеся Стороны углубляют координацию в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности пищевых продуктов.

3. Договаривающиеся Стороны содействуют гармонизации гигиенических требований и стандартов к безопасности пищевых продуктов и взаимному участию в соответствующих мероприятиях, организуемых ими.

Статья 30

1. Договаривающиеся Стороны содействуют развитию и укреплению долговременных и конструктивных связей в области высшего образования, науки, техники, инноваций, осуществляют совместные научно-технические проекты, поощряют установление и развитие прямых контактов между заинтересованными образовательными и научными организациями Договаривающихся Сторон.

2. Договаривающиеся Стороны способствуют развитию прямых партнерских связей между заинтересованными образовательнымиинаучными организациями высшего образования, в том числе по вопросам разработки и реализации совместных научно-технических и исследовательских программ и проектов, обмена научно-педагогическими работниками и обучающимися, научно-технической информацией, научной литературой, периодическими изданиями и библиографиями.

3. Договаривающиеся Стороны содействуют обмену опытом и информацией по вопросам, касающимся нормативно-правового регулирования в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, организации и проведению совместных научных семинаров, симпозиумов, конференций, выставок и других мероприятий.

4. Договаривающиеся Стороны содействуют изучению официальных языков, литературы, истории и культуры другой Договаривающейся Стороны в своих образовательных организациях высшего образования.

5. Договаривающиеся Стороны содействуют получению своими гражданами образования в образовательных организациях другой Договаривающейся Стороны.

Статья 31

Договаривающиеся Стороны расширяют взаимодействие, обмен мнениями и опытом в сфере исследований и освоения космоса в мирных целях.

Статья 32

Договаривающиеся Стороны укрепляют связи между средствами массовой информации, а также в таких областях как печать и издательская деятельность, продвижение русской и персидской литературы, социокультурные, научные и экономические отношения путем поощрения взаимного ознакомления и общения между народами Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Статья 33

Договаривающиеся Стороны содействуют тому, чтобы их средства массовой информации осуществляли широкое сотрудничество для повышения информированности людей и поддержки свободного потока информации с целью совместного противодействия дезинформации и негативной пропаганде в отношении Российской Федерации и Исламской Республики Иран, противодействия распространению недостоверной общественно значимой информации, угрожающей национальным интересам и безопасности каждой из Договаривающихся Сторон, и другим злоупотреблениям в медиасфере.

Статья 34

1. Договаривающиеся Стороны содействуют дальнейшему развитию взаимодействия в области культуры и искусства, в том числе посредством проведения обменных культурных мероприятий и поощрения прямых контактов между своими учреждениями культуры для поддержания диалога, углубления культурного сотрудничества и реализации совместных проектов в культурно-просветительских целях.

2. Договаривающиеся Стороны способствуют ознакомлению народов Российской Федерации и Исламской Республики Иран с культурой и традициями друг друга, содействуют изучению официальных языков (русского и персидского), поощряют контакты между образовательными организациями, включая обмен опытом между преподавателями русского и персидского языков, повышение их квалификации и профессиональной переподготовки, разработку учебно-методических пособий по русскому и персидскому языкам как иностранным с учетом национальной специфики, поощряют контакты между деятелями литературы, искусства и музыки.

3. Договаривающиеся Стороны создают благоприятные условия для деятельности Российского культурного центра в Тегеране и Иранского культурного центра в Москве в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран об учреждении и условиях деятельности культурных центров от 13 апреля 2021 года (соответствует 24 фарвардина 1400 года солнечной хиджры).

Статья 35

Договаривающиеся Стороны поддерживают углубленное сотрудничество в государственном и частном секторах в области продвижения культурного наследия, туризма, художественных промыслов и ремесел в интересах повышения осведомленности людей о социокультурном богатстве и разнообразных туристических достопримечательностях Российской Федерации и Исламской Республики Иран, способствуют непосредственным контактам между своими туристическими организациями.

Статья 36

Договаривающиеся Стороны поощряют развитие двусторонних молодежных обменов, содействуют установлению прямых контактов между творческими, спортивными, общественно-политическими и иными объединениями молодежи, способствуют проведению совместных тематических конференций, семинаров и консультаций по молодежной тематике.

Статья 37

Договаривающиеся Стороны способствуют укреплению сотрудничества в области физической культуры и спорта путем обмена тренерами и другими специалистами в области физического воспитания и спорта, а также расширяют прямые контакты между своими спортивными организациями.

Статья 38

Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу возможную помощь в предотвращении стихийных бедствий и техногенных катастроф, реагировании на них, ликвидации их последствий, развитии и улучшении системы управления в кризисных ситуациях.

Статья 39

Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в области охраны окружающей среды путем обмена опытом рационального использования природных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий и проведения природоохранных мероприятий.

Статья 40

Договаривающиеся Стороны содействуют сотрудничеству, обмену мнениями и опытом в области управления водными ресурсами.

Статья 41

Договаривающиеся Стороны в случае необходимости могут заключить отдельные соглашения в целях определения конкретных направлений и параметров сотрудничества, предусмотренных настоящим Договором.

Статья 42

Договаривающиеся Стороны обмениваются мнениями о ходе выполнения положений настоящего Договора, в том числе в рамках регулярных встреч на высшем и высоком уровнях.

Статья 43

Настоящий Договор не затрагивает права и обязательства Договаривающихся Сторон, вытекающие из других международных договоров.

Статья 44

Споры, связанные с толкованием или выполнением положений настоящего Договора, разрешаются путем консультаций и переговоров между Договаривающимися Сторонами по дипломатическим каналам.

Статья 45

1. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении Договаривающимися Сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, и действует в течение 20 (двадцати) лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.

2. Действие настоящего Договора прекращается, если одна из Договаривающихся Сторон уведомит другую Договаривающуюся Сторону в письменной форме о своем намерении прекратить действие настоящего Договора не позднее чем за 1 (один) год до истечения срока его действия.

Статья 46

Прекращение действия настоящего Договора не затрагивает права и обязательства Договаривающихся Сторон, а также их текущие проекты, программы или соглашения, возникшие в ходе выполнения настоящего Договора до такого прекращения, если они не согласятся об ином в письменной форме.

Статья 47

По взаимному письменному согласию Договаривающихся Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения. Такие изменения и дополнения составляют неотъемлемую часть настоящего Договора и вступают в силу в соответствии с его статьей 45.

Настоящий Договор, состоящий из преамбулы и 47 (сорока семи) статей, заключен в городе Москве 17 января 2025 года, что соответствует 28 дея 1403 года солнечной хиджры, в двух экземплярах на русском, персидском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

PS. Секретные протоколы о разделе Польши Россией и Ираном пока не публикуются.

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Источник: Colonel Cassad

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