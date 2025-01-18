Мнение «аналитика»: О развилке… Куда пойдёт Россия, а куда — США?

Мир на пороге больших перемен. И даже ещё бо́льших. Это уже очевидно. Главное — понять, куда всё переменится.

Через пару дней президентом #США опять станет Дональд #Трамп, пообещавший присоединить Гренландию и Канаду, прижать #НАТО и укротить #Китай, чтобы сделать Америку великой эгейн. Тем временем его российский визави Владимир #Путин подписал вымученный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между с Ираном.

То есть, кажется, что новый Белый дом вернётся на путь позитивного разрушения старых альянсов, а старый российский президент занялся созданием новых. Что, чёрт возьми, за всем этим скрывается?

Вот что по поводу договора восторженно пишет «кремлёвский евразиец» Александр Дугин.

«Важный шаг. Шли к этому давно. Россия и Иран упорно и методично строят ось Север-Юг, условно называемую “транспортным коридором”. Глобалистская агентура и в России и в Иране сделала все возможное, чтобы саботировать это событие. Сколько на этом пути преодолели препятствий невообразимо.

Чтобы мы пришли к сегодняшнему дню велись долгие, чаще всего невидимые баталии. Там были свои (неизвестные для широкой публике) герои и злодеи. Но мы смогли! Дело в том, что Россия вместе с Ираном это не просто сложение потенциалов двух держав, это их умножение. Фактически это означает ядерный Иран и #Россия, имеющая прямой выход к Индийскому океану. Кроме того, Иран выходит на просторы Евразии и так вплоть до Арктики. Россия же закрепляет окончательно теснейшие связи со всем шиитским миром. То есть, Иран прирастает Евразией, Россия — выходом в океан и шиитский лагерь.

Это начало нового геополитического века. Вполне симметрично тому, что [Дональд] Трамп делает на Западе. Там тоже меридиональная интеграция – залог геополитического успеха. Теперь важно продолжать в том же духе и наращивая скорости. Российско-иранский союз приобретает осязаемые черты».

А вот какие задачи реально собирается решать Америка — и тут надо понимать, что дряхлеющий Дональд Трамп на своей второй каденции выступит тараном и спойлером для кандидата от технократических элит Джей Ди Венсом с примкнувшими к нему Илоном Маском и Марком Цукербергом.

1. Развитие искусственного интеллекта.

2. Радикальное продление жизни (если не своей, то своих детей)

3. Установление глобального контроля над всеми информационными потоками и, соответственно, над управленческими решениями планеты.

Пункт 3 — не просто возможность слушать, видеть, включать и выключать, но самое главное — анализировать и прогнозировать. В ом числе для этого нужен п. 1.

Но в его рамках необходимо говорить не только об «искусственном интеллекте», но и о резко выросших вычислительных возможностях, которые позволяют сделать фантастические прорывы в научно-техническом прогрессе. Реализовать те штуки, к которым фантасты собрались двигаться сотни лет.

Например, продвинуться на пути к созданию термоядерного реактора, способного обеспечить человечество дешёвой и неисчерпаемой энергией (Goodbye, #нефть). Или в генной инженерии программировать нужные клетки и создавать живые ткани. Уже сейчас ИИ просчитывает антибиотики способные убивать бактерии против которых медики были раньше бессильны. Плюс ИИ упрощает реализацию проектов в сфере робототехники и не только. Не надо годами всё это чертить и проверять.

Но нужно понимать, что всё это резко поменяет мировую экономику. И главная геополитическая, если угодно, цель Маска сотоварищи — зафиксировать свою научно-техническую монополию на все дальнейшие тысячелетия человеческой истории. Для этого они и хотят сбросить балласт отживших своё договоров и альянсов.

То есть, Россия упорно движется в XX век, а США стремятся перепрыгнуть в XXII-й.

Ну и кто кого в итоге сделает?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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