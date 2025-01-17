Рупор кремлевской пропаганды: Ужасные ужасы, или как напугать всех и вся

УЖАСНЫЕ УЖАСЫ, ИЛИ КАК НАПУГАТЬ ВСЕХ И ВСЯ

С завидной регулярностью, в сети появляются посты-предостережения о том что, якобы, противник применил какое-то очередное диво-дивное чудо-чудное или ещё что. То заминированные деньги, то отравленные ядовитым ядом очков очковой кобры накольники, то вот теперь заминированные окопные свечи…

И начинается растаскивание этой "инсайдерской информации" по всем каналам и чатам. А, собственно, эту цель данная "информация" и преследует. Приведём цитату, одного глубоко погруженного в тему человека, специально безо всякой цензуры:

Эту байку с конца декабря прошлого года форсить пытались. Тогда не взлетело, а теперь, благодаря всяким тупорылым обмудкам-кликушам которые выдумывают страшные истории и верящим в эту чепуху людям – получилось.

Нет смысла слишком много расписывать разоблачающие фейковость фото факты, но посмотрите внимательно, на фото чётко видно, что это специально изготовленный макет СВУ, изделие выглядит очень качественно и красиво, поверьте, никто не станет так аккуратно вскрывать корпус и затем обвязывать проволкой, чтобы не развалилось, это показной макет!

Всё это делается только для того, чтобы создать панику в неокрепших умах.

Придерживайтесь простых правил.

Не ставил? Не снимай!

Не клал? Не поднимай!

Ну а дальше вы знаете.

Р. S. Кроме фото с якобы свечей с СВУ, остальные фото сделаны практикующим сапёром, с опытом и стажем, исключительно с целью пошутить.

https://t.me/nvp_73/3184 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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