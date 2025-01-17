 

Мнение «аналитика»: О загадке природы… Почему все женщины делают это даже со львами?

17.01.2025, 18:10, Разное
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Увидел недавно «жанровую» сценку в одной давно сложившейся паре, столь же распространённую, сколь и отвратительную. Потому фото — под кат.

Но ведь и правда, будь ты хоть обычный унылый «Омега», хоть самый альфовый «Альфа», в отношениях этого не избежать, как бы ты ни старался. Рано или поздно, и твоя #женщина сделает это даже если сама уверена в обратном.

Вот это фото.


Фотография © с финала конкурса Comedy Wildlife Photography Awards — 2024

Согласитесь, ни один #мужчина чего-то подобного не избежал…

Наверное, нет смысла гадать о причинах такого вот женского поведения. От которого страдают не только #мужчины, кстати. Медицинская и судебная #статистика последствий весьма красноречивы. Казалось бы, повод задуматься…

Но почему же, почему наши #женщины упорно повторяют этот совсем не женский паттерн — наорать, наголосить, унизить, чтобы силой и криком выбить «своё» из того, кто сильнее чисто физически? Почему они так уверены в своём «праве» брать на голос и выбивать, невзирая на? И почему так изумляются, когда им «прилетает» короткий ответ на вербальную агрессию?

Только потому что им в детсадике сказали однажды, что «девочек обижать нельзя», а значит девочкам «можно всё»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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