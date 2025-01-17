 

В Новосибирске создали новый вариант космического водного двигателя

17.01.2025, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В недрах новосибирского предприятия «Современный инжиниринг и автоматика» разработан водный космический двигатель в новой модификации, предназначенной для использования в спутниках малого класса.

Речь идет о водном электротермическом двигателе, который, по факту, является компактным парогенератором, где вода из его «топливных» баков идет в специальный теплообменник, затем нагревается и закипает за счет использования энергии, полученной от бортовых солнечных батарей. Далее полученный пар по сверхзвуковому соплу стремится наружу.

Как уточняется, у данной модели предусмотрено инновационное внешнее размещение внешних баков с водой, что обеспечивает спутнику высокие маневренные характеристики с возможностью оперативно изменять направление движения.

Подобная модификация электротермической силовой установки изначально разрабатывалась для перспективных наноспутников (CubeSat), но, судя по всему, она найдет широкое применение и в более крупных аппаратах, масса которых находится в пределах от 20 до 100 кг.

Новосибирская компания уже получила патент и на саму силовую установку, и на конструкцию баков. Планируется, что в течение двух лет новую разработку полностью доработают, после чего начнется подготовка к серийному выпуску, для чего руководство «Современного инжиниринга и автоматики» уже подобрало индустриального партнера.

Как ожидается, разработку компании из Новосибирска будут применять в российских спутниках создающихся группировок «Грифон», а также «Марафон» — первая обеспечит глобальный мониторинг земной поверхности, а вторая необходима для нужд авиации и различных сервисов интернета вещей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / В учебных планах российских бизнес-школ появилась нумерология

17.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Времевка все

17.01 / Вьетнамскую АЭС «Ниньтхуан-1» продолжат строить специалисты «Росатома»

17.01 / Мнение «аналитика»: О загадке природы… Почему все женщины делают это даже со львами?

17.01 / Мнение: Западная стратегия «царя горы», ИИ-санкции против России и сращивание ОпенАИ с властями США

17.01 / «Сейчас у них один президент, через 4 года другой»: Лавров заявил, что нестабильность власти на Западе мешает договариваться

17.01 / Гоночные симуляторы Nitro Concepts позволят игрокам буквально «почувствовать набегающий ветер»

17.01 / В архиве найден указ Чубайса 1996 года об отмене пенсий в России

17.01 / Робот-черепаха Beatbot скоро отправится в океан

17.01 / Мнение: Пожалуйста, помогите Руксперту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика