В Новосибирске создали новый вариант космического водного двигателя

В недрах новосибирского предприятия «Современный инжиниринг и автоматика» разработан водный космический двигатель в новой модификации, предназначенной для использования в спутниках малого класса.

Речь идет о водном электротермическом двигателе, который, по факту, является компактным парогенератором, где вода из его «топливных» баков идет в специальный теплообменник, затем нагревается и закипает за счет использования энергии, полученной от бортовых солнечных батарей. Далее полученный пар по сверхзвуковому соплу стремится наружу.

Как уточняется, у данной модели предусмотрено инновационное внешнее размещение внешних баков с водой, что обеспечивает спутнику высокие маневренные характеристики с возможностью оперативно изменять направление движения.

Подобная модификация электротермической силовой установки изначально разрабатывалась для перспективных наноспутников (CubeSat), но, судя по всему, она найдет широкое применение и в более крупных аппаратах, масса которых находится в пределах от 20 до 100 кг.

Новосибирская компания уже получила патент и на саму силовую установку, и на конструкцию баков. Планируется, что в течение двух лет новую разработку полностью доработают, после чего начнется подготовка к серийному выпуску, для чего руководство «Современного инжиниринга и автоматики» уже подобрало индустриального партнера.

Как ожидается, разработку компании из Новосибирска будут применять в российских спутниках создающихся группировок «Грифон», а также «Марафон» — первая обеспечит глобальный мониторинг земной поверхности, а вторая необходима для нужд авиации и различных сервисов интернета вещей.