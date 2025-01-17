Мнение: Западная стратегия «царя горы», ИИ-санкции против России и сращивание ОпенАИ с властями США

1. Алексей Антонов рассказывает, как технично США отжимают Тик-Ток, и как жёстко они контролируют соцсети, цензурируя их в интересах Америки. США стали сверхдержавой в том числе потому, что любую новую технологию эксплуатировали на всю катушку, начисто игнорируя при этом соображения морали, справедливости и тем более честности.

Из любопытного — Алексей Антонов полагает, что Илон Маск может в итоге повторить печальную судьбу Гитлера. Цитирую (ссылка):

Кстати, неиронично считаю, что Маск в глазах мировой общественности лет через 20 будет кем-то вроде нового Гитлера. Все будут говорить «ой, он такие яркие высказывания делал, такой популярный был, за всё хорошее всегда, за справедливость. Мемасики постил. А кого там его Служба Безопасности убивала, чтобы акции Теслы не падали, так про это мало кто знал… А как же так всё вышло теперь? Что это главный тиран, виновный в смерти миллионов? Как мы могли не распознать в нём все эти амбиции? Ай, ай…»

Может, даже, не через 20 лет, а уже через 10.

А вот представьте, коллеги, 1933 год. Гитлер не успел ещё стать главным злодеем планеты и выглядит со стороны как обычный яркий политик. Многие Гитлера поддерживают, так как его лозунги смотрятся в 1933 году вполне приемлемо. Напомню, в 25 пунктах НСДАП нет идей в духе «строим лагеря смерти с газовыми камерами», зато там есть, например, вот такое (ссылка):

— [мы требуем] уничтожения нетрудовых и лёгких доходов, а также сломления процентного рабства;

— мы требуем национализации всех (ранее) созданных акционерных предприятий (трестов);

— мы требуем участия рабочих и служащих в распределении прибыли крупных коммерческих предприятий…

Как видите, сейчас требовать подобное тоже не запрещено.

Как полагаете, должны ли мы осуждать тех, кто наивно симпатизировал Гитлеру в 1933 году, не зная об ужасах, к которым приведут амбиции безумного художника в следующие 12 лет? Если да, то должны ли мы осуждать также тех, кто симпатизирует сегодня Илону Маску, хотя есть ненулевой шанс, что мистер Маск в будущем тоже натворит бед?

2. До своего ухода с поста президента Байден собирается ввести торговые ограничения против России, Китая и других стран с целью замедлить у нас развитие технологий искусственного интеллекта (ссылка).

Логика понятна. Экономически и демографически США обречены на проигрыш в глобальном противостоянии с Китаем. Единственная надежда Америки — супероружие, вундерваффе, в роли которого как раз и может выступить Универсальный Интеллект. Кстати, не удивлюсь, если ставка сыграет: нейросети развиваются столь быстро, что вероятность появления роботов-учёных или хотя бы нормальных роботов-рабочих довольно высока.

Как мы уже с вами обсуждали, ограничения сработают навряд ли: через 10-15 лет Китай должен уже по технологиям чипов США догнать (ссылка). Однако будущее туманно, поэтому списывать Америку со счетов я бы пока не торопился — шансы перевернуть столы у США ещё есть.

3. Американская компания ОпенАИ, разработчик самого мощного на сегодняшний день ИИ (ЧатЖПТ), ожидаемо заявила о намерении ещё плотнее сотрудничать с властями США (ссылка):

OpenAI опубликовала «экономический план» по развитию ИИ — документ, в котором изложены предложения по сотрудничеству с правительством США и его союзниками. В плане говорится о необходимости привлечения миллиардных инвестиций в производство чипов, обработку данных, энергетику и подготовку кадров, чтобы США могли «лидировать в сфере ИИ». OpenAI предлагает разработать рекомендации по развертыванию моделей ИИ, упростить взаимодействие с органами национальной безопасности и внедрить систему экспортного контроля, чтобы технологии не попали в руки «стран-противников».

Как я и предсказывал, человечество вступило в новую технологическую гонку по типу космической. Итоговый приз обещает быть огромным: по-настоящему умный робот, который ускорит технологический прогресс в тысячи раз, далеко продвинув страну-победителя во всех областях, от оружия до медицины. Обратная сторона проклятого сокровища — риск войны против роботов и… риск создания сверхмощного оружия, при помощи которого беспечные американцы могут уничтожить нашу планету.

Стоило бы, конечно, исследования нейросетей тщательно ограничить, так как человечество сейчас всерьёз рискует самим своим существованием. Однако, увы, американцы недоговороспособны. Нам остаётся только надеяться на лучшее: либо на «стеклянную стену», которая резко затормозит развитие ИИ, либо на то, что суперразумный ИИ будет разработан в Китае, а не в США.

Предвосхищая очевидный вопрос — нет, у России нет достаточных мощностей, чтобы участвовать в гонке наравне с двумя лидерами, мы тут пока что на третьих ролях. Даже если бы Спецоперация не перетягивала на себя ресурсы государства, навряд ли наши политики решились бы на триллионные вложения, которые нужны для обучения современных ИИ.