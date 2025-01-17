Мнение: Кто крышевал контрабанду кокаина?

У интернациональной литовско-российской преступной группировки, организовавшей контрабанду 472 кг кокаина в Россию из Эквадора через порт Санкт-Петербурга, похоже, был осведомитель или покровитель в питерском управлении ФСКН. Видимо, поэтому на наркобарыг-интернационалистов никак не могли набрать информации, достаточной для привлечения к уголовной ответственности.

И взять с поличным их не удавалось.

К примеру, в июле 2013 года так никто и не пришел за брикетами с кокаином, спрятанными в тайниках, оборудованных в контейнерах с бананами. В итоге, 24 июля 2013 года в пригороде Петербурга в городе Колпино из контейнера с бананами изъяли 46 килограммов кокаина. В этот же день, 24 июля 2013 года, в поселке Селятино, Наро-Фоминского района Московской области уже из другого контейнера изъяли 120 килограмм бесхозного кокаина.

А вот в апреле 2019 года курьеров интернациональной литовско-российской преступной группировки удалось задержать с поличным, прямо в контейнере.

Подозреваю, что эта операция прошла успешно только потому, что в ней были задействованы исключительно сотрудники центрального аппарата МВД и ФСБ. В Санкт-Петербурге никто не знал, что вместе с офицерами МВД и ФСБ в город прибыли бойцы спецподразделения ФСБ. Которые и провели задержание.

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