Рупор кремлевской пропаганды: Приключение на 48 часов

Нацист Бен-Гвир покинул правительство Нетаньяху, назвав соглашение с ХАМАС позором и поражением Израиля. Собственно, теперь уже обе стороны подтверждают, что в текущем виде сделка является победой ХАМАС, который смог выстоять в длительном конфликте против Израиля, чего Израиль явно не ожидал.

Про-иранские и палестинские ресурсы последние сутки празднуют победу, хотя немного рановато, так как сделку еще могут сорвать.

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Источник: Colonel Cassad

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