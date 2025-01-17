«Наземный авианосец» Xpeng AeroHT выйдет в 2025 году

Компания Xpeng AeroHT разрабатывает революционный двухрежимный транспорт – как его называют, «наземный авианосец» (LAC), представляющий собой шестиколесный фургон с интегрированным двухместным складным электролетом. Этот гибридный наземно-воздушный транспорт обещает изменить наше представление о путешествиях.

Развитие LAC идет стремительными темпами: от концептуальной модели до полноценных демонстрационных полетов прошел всего один год. Компания Xpeng AeroHT уверенно двигается к серийному производству, планируя запуск завода в 2025 году. Отмечается, что LAC не просто фантазия, а реальный проект, который уже прошел испытания и получил одобрение властей. Он сочетает в себе преимущества наземного транспорта и малой авиации, предоставляя невероятные возможности для путешествий.

LAC открывает доступ к труднодоступным районам, превращая путешествия в увлекательное приключение. Цена гибрида пока не объявлена, но ожидается, что она будет находиться в пределах 280 000 долларов США. Это внушительная сумма, но учитывая уникальные возможности LAC, она может оказаться оправданной для тех, кто ценит свободу передвижения.Источник — Xpeng AeroHT