 

10 процентов перемолотых зёрен кофе могут содержать фрагменты насекомых

17.01.2025, 6:15, Разное
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Врач общей практики доктор Сермед Межер удивил своих подписчиков в Instagram, сообщив, что любители кофе могут неосознанно глотать микроскопические следы тараканов, если выбирают молотый кофе.

Этот неожиданный факт заставляет задуматься о качестве привычного утреннего напитка.

Во время сбора, обработки и помола кофейных зёрен практически невозможно избежать загрязнений, включая насекомых, которые могут попасть на зёрна в процессе их выращивания и хранения. Особенно это актуально для тропических и субтропических регионов, где кофе производится в больших объемах. По оценкам FDA, до 10% каждого мешка кофейных зёрен могут содержать фрагменты насекомых.

Хотя мысль о том, что в кофе могут быть части тараканов, может показаться отталкивающей, доктор Межер успокаивает: «Содержание этих загрязнителей невелико и не представляет опасности для здоровья».

Тем не менее, он предостерегает людей с аллергией на моллюсков, так как они могут реагировать на белок тропомиозин, содержащийся в тараканах.

Согласно данным Anaphylaxis UK, в Великобритании около 2 миллионов человек страдают от этой аллергии. Симптомы могут разными – от легкой сыпи до серьезных реакций, таких как анафилаксия, которая может привести к летальному исходу. Это подчеркивает важность осведомленности о содержании продуктов, которые мы потребляем.

Несмотря на эти потенциальные риски, доктор Межер продолжает наслаждаться кофе и рекомендует своим подписчикам делать то же самое. Кофе обладает множеством полезных свойств, включая снижение риска развития диабета 2-го типа, инфаркта, инсульта и деменции.

Так что, возможно, стоит взглянуть на свою чашку кофе с иной точки зрения. Важно помнить о качестве продукта и, возможно, выбирать более надежные источники, чтобы наслаждаться любимым напитком без лишних переживаний.


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