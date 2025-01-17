 

Мнение «аналитика»: О сверхдержаве на глиняных ногах… Неожиданно, правда?

17.01.2025, 2:40, Разное
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Ничто в этом мире не даётся даром, особенно статус. Да, и статус «сверхдержавы» тоже. Он требует немалых расходов, многие из которых экономически бессмысленны, хотя и статусно оправданы. Например, на ядерные ракеты, которые никогда в жизни — надеемся! — не будут использованы по назначению. Однако их разработка, создание, эксплуатация, обслуживание и последующая утилизация сто́ят денег.

Но и не ассигновать #финансы на это нельзя — не поймут-с! Особенно другие сверхдержавы: в этом узком клубе все пристально следят друг за дружкой, как ковбои на дуэли. В итоге… начинается гонка вооружений, которая загоняет экономику в депрессию, а государство в долги. Ну, не одна она, конечно: #деньги тратятся и на другие статусные проекты, не приносящие быстрых экономических выгод.

Короче, нормальные пацаны сверхдержавы в долгах, как в шелках. И уже таких, что угрожают их устойчивости в долгосрочном плане.

Вот — прекрасное по теме.

Шаг за шагом, тихо и незаметно #Китай нарастил долги до астрономического показателя в 312% от ВВП. Даже в #США несколько меньше — 272% ВВП. Причём в отличие от штатов некоторые китайские долги квазигосударственные. И не очень понятно из-за непрозрачности китайской статистики, какую ещё часть «частных» долгов будет вынуждена покрывать центральная #власть.

Одно утешает: в абсолютных цифрах у Китая всё не так страшно, особенно в расчёте на душу населения.

Вот и вопрос на засыпку: а вы госдолг США видели? какая из сверхдержав рухнет быстрее, когда начнётся очередной долговой #кризис?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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