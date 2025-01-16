Мнение: Наша Родина Тюремной Культуры

Тюрьма – наш социальный лифт

В 90е годы я у меня был интересный знакомый, Матвей Малый, который в 70е годы эмигрировал из СССР, а в начале 90х вернулся обратно в качестве консультанта «молодой русской демократии», имея уже паспорт гражданина США, а также дипломы Колумбийского университета и аспирантуры Йеля. В Москве он, подобно Печорину, нашел свою Бэлу с Кавказа (буквально – познакомился на улице), да и женился на этой трепетной горянке, которая по первоначальному знакомству казалась бедной аспиранткой Московского университета, живущей в общежитии, а при более долгом общении обернулась дочерью «крестного отца» кавказской племенной мафии, игравшей большую роль в криминальном мире тогдашней столицы. Так американский специалист по социологии из Йэля внезапно сделался родственником крупного мафиозного авторитета с Кавказа и получил редкостную возможность вести так называемое «включенное наблюдение» за психологией и нравами заправил преступного мира, поскольку внезапно обретенный тесть поначалу с воодушевлением отнесся к появлению в Семье «настоящего американца» и довольно долго пытался ввести его в курс своих дел, надеясь, что зять поможет придать его «бизнесу» международный размах.

Я тогда работал в одной международной консалтинговой компании, где и познакомился с Матвеем, и тот по вечерам щедро делился наблюдениями за «своими родными мафиозо»…

И далее – в вашем любимом Бусти, дорогие друзья! Матвей Малый много чего мог рассказать! По ссылке https://boosty.to/sapojnik/