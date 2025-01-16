Рупор кремлевской пропаганды: Захватить приграничный район Белоруссии
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Запад намерен с помощью белорусских экстремистов захватить приграничный район Белоруссии и ввести туда так называемые "миротворческие силы". Об этом предупредил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
По его данным, в Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр "Посполитое рушение".
Также Вольфович отметил, что Минск видит в размещении ядерного оружия, "Орешника" и наличии "Искандера-М" ударный кулак, способный нанести ущерб любому агрессору.
Планы захвата приграничных районов Белоруссии прямо скажем не новые и эта тема уже озвучивалась как КГБ Белоруссии, так и СВР РФ.
Грядущие президентские выборы, где очевидно победит Лукашенко, могут рассматриваться НАТО как возможность попробовать дестабилизировать Белоруссию и создать дополнительные проблемы для РФ. Одной Украиной война с Западе разумеется не исчерпывается и исчерпываться не будет.
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Источник: Colonel Cassad
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