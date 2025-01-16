 

Рупор кремлевской пропаганды: Появилась привычка забывать прошлое

16.01.2025, 20:35, Разное
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Депутат парламента Кыргызстана призвал не трогать памятник Ленину на Старой площади в Бишкеке

"Советская власть принесла Кыргызстану благо. В начале 20 века кыргызы были разделены. После Октябрьской революции были созданы сначала Кара-Кыргызская автономная область, затем автономная республика, а после — Киргизская ССР. В этих границах Кыргызстан обрел независимость. У многих народов нет государства. Велика роль Ленина в закладке фундамента нашей независимости. Как историк я скажу, что появилась привычка забывать прошлое. Это большая ошибка. 30-40% нашего населения получили воспитание в СССР. Прошу сейчас не выступать с инициативой о замене памятника Ленину. Памятник великому Турдакуну Усубалиеву стоит в 200 метрах на аллее государственных деятелей. Да, это достойные люди, отцы-основатели. Но все они держали знамя коммунизма и Ленина. […] У нас много других проблем, давайте заниматься их решением", — сказал Исхак Масалиев.

@Sputnik_Kyrgyzstan – цинк

Источник: Colonel Cassad

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