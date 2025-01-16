Мнение: Лунная приманка для России, миролюбивый Трамп и непрочные подводные кабели

1. Хорошие карты у США закончились, в ход пошли плохие. Америка напоминает мне сейчас наркомана, которому очень нужны деньги, и который пытается продать прохожим украденные у брата старые ласты. Наркоман и сам отлично понимает, что эти ласты прохожим совершенно без надобности, особенно в январе, но так как деньги ему необходимы позарез, он улыбается и бодро несёт чушь, настойчиво рекламируя свой странный товар.

Так вот, на этот раз США предлагают России разменять Украину на Луну. Идея в том, чтобы Россия сдала свои стратегические интересы на западном фланге и подставила бочину блоку НАТО в обмен на честное джентльменское слово американцев подумать над совместным освоением Луны. В солидном вашингтонском политическом издании делают вид, будто это рабочий план (ссылка):



Марк Уиттингтон, автор американской газеты The Hill, предложил избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с инициативой возобновить российско-американское сотрудничество в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.

По мнению аналитика, если бы РФ пошла на прекращение боевых действий, то ей бы открыли доступ к американским технологиям и коммерческим поставщикам, таким как SpaceX, предложили принять участие в программе «Артемида». «Россия могла бы увидеть космонавтов на поверхности Луны в ближайшем будущем», — считает автор статьи.

«Трамп пообещал прекратить конфликт на Украине. Он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться». — The Hill.

А по моему мнению, это была бы невыгодная для России сделка.

Во-первых, нужно провести последние 30 лет в коме, чтобы доверять устным обещаниям США. С этими ковбоями можно сейчас договариваться только в одном формате: когда вы держите в руке заряженный револьвер, направленный в голову кому-нибудь из них. Если современные американцы понимают, что могут безопасно кинуть своих партнёров ради трёх центов навара, они так и делают — даже если в роли второго партнёра выступает не Россия, а их ближайшие союзники или даже их соотечественники. Раньше американцы не были порядочнее, но больше заботились о том, как они выглядят в глазах других. Сейчас этот фактор перестал для них иметь значение.

Возможно, в рамках своего плана по вытаскиванию Америки из пропасти Дональд Трамп попытается выправить репутацию США, но я бы на это особо не рассчитывал. Долларовый пузырь всё равно в итоге лопнет, а если так, то ещё несколько невыполненных обещаний ничего не изменят. Кроме того, даже если России удастся договориться с Трампом, то через четыре года или раньше власть в США снова могут захватить глубинарии, которые вообще в другом измерении живут, слово «договор» для них — что-то на древнеегипетском, непонятный термин.

Во-вторых, непонятно, зачем нам сотрудничать в освоении Луны с США, если мы можем осваивать Луну вместе с Китаем. Что такого нам могут предложить американцы, чего не может предложить Китай? Всё то же самое, но в 3 раза хуже и в 20 раз дороже, с попытками постоянно надуть по-мелочи и с бесконечными просьбами «по-братски» вытащить их застрявших астронавтов с орбиты? Полагаю, даже если бы военно-санкционного кризиса не было, следовало бы как следует подумать, прежде чем начинать космическое сотрудничество с американцами. Самый выгодный и безопасный формат дружбы с США — плевок в лицо каждому американскому дипломату или политику, который подходит на расстояние ближе 3 метров с протянутой для рукопожатия рукой. Украина, Армения, Грузия, Дания, Германия и десятки других стран могут своими примерами подтвердить, что я прав.

В-третьих, освоение Луны в данный момент – почти исключительно вопрос престижа. Небольшой научный интерес на Луне есть, однако всё же 95% ожидаемого выхлопа от лунной базы — это престиж. В принципе, тоже важный приз: полёт Гагарина работает на репутацию России и на консолидацию русского общества до сих пор. Однако когда мы имеем дело с США, мы можем быть уверены, что эти вскормленные Голливудом бизоны попытаются забрать весь престиж от совместной работы себе, а все провалы и преступления, напротив, списать на своих партнёров. Напомню, что к настоящему времени многие на Западе искренне убеждены, будто Гитлера победила Америка, а Японию бомбил СССР.

Наконец, Луна нам никоим образом не угрожает. Там нет базы нацистов в форме огромной свастики, где сидели бы экстремисты, террористы, иноагенты, революционеры, агитаторы, разжигатели межнациональной розни, телефонные мошенники и киберпреступники. Про регион, на который США намерены обменять Луну, сказать то же самое, к сожалению, нельзя.

2. Не факт, что Дональд Трамп сумеет поднять отношения с Россией с уровня «на пороге ядерной войны» до уровня «очень не любим друг друга», но он, по крайней мере, декларирует такое намерение на словах. К примеру, он признал, что у России есть стратегические интересы в виде нерасширения НАТО, и что для подморозки переставшего быть выгодным для США конфликта следует эти интересы учесть. Цитирую (ссылка):



Избранный президент США Дональд Трамп первым из западных политиков честно признался в том, что в НАТО лгали России в вопросе нерасширения альянса на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сам президент Трамп в своём большом интервью упоминал и о первопричинах конфликта в той части, в которой это касается затягивания киевского режима в НАТО вопреки тем договорённостям, которые были достигнуты и по линии советско-, а затем российско-американских договорённостей и отношений… <…>

Лавров добавил, что НАТО занималось ровно тем, чего как раз обещала не делать.

«И Трамп об этом сказал. Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», – заключил министр.

Кстати, знаете, как на это отреагируют все те, кто с ельцинских ещё времён взахлёб уверял нас, что никакого расширения НАТО нет, и что никто Горбачёву ничего не обещал? Можете проверять: никак не отреагируют. Сделают вид, будто не заметили. А если вы возьмёте их за пуговицу и заглянете в глаза, нехотя буркнут: «Чего ты пристал, ну было и было».

3. Тем временем страдальцы из северо-восточной Европы — Прибалтика, Швеция и Финляндия — начали патрулирование Финского залива боевыми кораблями под предлогом борьбы с участившимися разрывами подводных кабелей (ссылка). Навряд ли поможет, так как кабели очень непрочные, их любой подводный краб может случайно повредить. Китайцы, кстати, ещё в 2020 году подавали патент на устройство для подводного перекусывания кабелей (ссылка). Но это, конечно, совпадение, так как Китаю не до Финского залива — в составе самого Китая есть блудный остров, вокруг которого протянута целая паутина незаконных подводных коммуникаций…

Вообще, человеку, который режет соседям провода, не стоит удивляться, когда он обнаружит свой собственный провод перерезанным. А вот чему стоит удивляться, так это деградации политиков Запада, которые ещё каких-то 30 лет назад были жёсткими и цепкими интеллектуалами, а сейчас скатились уже до наивного «а нас за шо?».