Мнение: Некомфортные рабочие места, Макдоналдс (якобы) хочет вернуться в Россию и британский иск к Макдоналдсу

1. В Школе Капитализма я подробно разбираю проблему некомфортных рабочих мест. Цитирую заключение статьи (ссылка):



…Когда я запускал свой первый бизнес, я тоже был уверен, что надо создать всем сотрудникам идеальные условия, включая легендарный чай с печеньками, и всё будет отлично. С годами выяснилось, что это не вполне так. Существует несколько стилей организации рабочих мест, и тот, который предпочитаю я — где продавцам можно сидеть на стуле и пить чай — подходит далеко не для всех.



При этом на любом уровне, от ларька с шавермой до корпорации с триллионной капитализацией, мы можем найти предприятия как с подходом «никаких посиделок», так и с подходом «сидеть можно». Таким образом, мы можем обвинить некоторых предпринимателей в недостаточной заботе о сотрудниках, но обвинять их в глупости, пожалуй, у нас оснований нет.



Что же касается индивидуального уровня — того самого «человека в небольшом городе, который ищет работу» — то тут, мне кажется, проблема сводится к личному выбору. Найти работу, на которой условия будут комфортными, в 2025 году несложно. Вопрос только в том, будет ли сотрудник готов напрягать силу воли, чтобы в этих комфортных условиях работать.

2. Как мы уже обсуждали, американский Макдоналдс после победы Трампа на выборах отказался от политики принудительной инклюзивности, то есть от специальных квот для сотрудников определённого цвета и практикующих известный грех (ссылка). Теперь пишут, что, судя по предпринимаемым компанией действиям, компания рассчитывает вернуться на российский рынок (ссылка):



Макдоналдс направил в Роспатент больше 50 товарных знаков. Среди них — еда, напитки, доставка и «Университет Гамбургерологии».

Лично я полагаю, что пока что говорить о возвращении МакДональдса рано. Для начала, далеко не факт, что он сможет выкупить обратно переданные «Вкусно и точка» магазины — предположу, что сделка не проворачивается назад. В 2022 году беглые иностранцы невольно «продвинули» целый отряд наших соотечественников из статуса «топ-менеджер» в статус «собственник», продав им свои активы за бесценок. Возвращение иностранцев означало бы, по сути, ограбление этого отряда новых собственников — то есть вот в 2024 году условный Иван Иванов был владельцем завода «Америкэн Свистулен», а тут в 2025 американцы вернулись и забирают у Иванова завод. Так дела не делаются: Иванов отдавать завод не захочет, а наше государство будет на стороне Иванова — сразу по двум причинам. Во-первых, биография новых собственников прямо-таки заставляет их быть предельно лояльными государству и враждебными Западу. Будущее этих господ теперь накрепко связано с Россией, поэтому они навряд ли захотят даже думать в сторону домов в Лондоне и тому подобного. Во-вторых, уход иностранцев из России был актом агрессии, конечной целью которой было уничтожение экономики России. За русофобию надо платить, поэтому за участие в провалившемся блицкриге иностранцы должны быть наказаны как минимум рублём.

Таким образом, думаю, МакДональдс возвращаться в Россию не планирует, так как его тут особо никто не ждёт. Что же касается заявок в Роспатент, то это, вероятно, обычная бюрократическая процедура. Раз уж товарные знаки зарегистрированы, надо их теперь продлевать: даже если нет никаких планов по их применению в ближайшие 20 лет.

3. Британские работники Макдоналдса тем временем жалуются на дискриминацию и угнетение (ссылка):

Более 700 бывших и текущих сотрудников McDonald’s в Великобритании присоединились к иску против сети ресторанов быстрого питания и заявили о домогательствах на рабочем месте. Об этом сообщила юридическая фирма Leigh Day.

По данным компании, сотни клиентов в возрасте 19 лет и моложе, трудившихся в McDonald’s, обратились в юридическую фирму. Они попросили подать судебный иск от их имени. Сотрудники рассказали, что во время работы подвергались дискриминации и домогательствам. Кроме того, они заявили, что якобы «стали жертвами проявлений гомофобии и расизма».

«На данный момент в исках фигурируют более 450 ресторанов McDonald’s», — говорится в сообщении. Юридическая компания будет добиваться компенсации для клиентов.

Немного наивно, мне кажется. Во-первых, в Британии тоже к власти могут прийти духовные братья Трампа, после чего выигранный иск такого рода станет для сотрудника чёрной меткой на всю оставшуюся жизнь. Во-вторых, роботизация розницы и общепита продолжается. Автоматические официанты по нашим заведениям фастфуда уже ездят, табло для автоматического приёма заказов стали массовыми. А несколько дней назад я впервые за долгое время зашёл по какой-то надобности в магазин типа «Пятёрочки» или «Магнита». Там не работала ни одна (!) традиционная касса: все покупатели самостоятельно сканировали свои товары у ручных терминалов.

Да, прямо сейчас в развитой части мира бушует дефицит кадров, в том числе пролетариата и прекариата. Однако так будет не вечно: роботы уничтожают рабочие места кассиров и переворачивателей гамбургеров прямо на глазах.