 

Игру Тетрис упаковали в 60-килобайтный PDF-файл для запуска в любом браузере

16.01.2025, 12:50, Разное
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Хакер-аналитик Томас Ринсма адаптировал классический Тетрис для использования в браузерах. Для этого он «взломал» JavaScript для обработки команд в PDF-файлах, заставив его выполнять нестандартные действия. Это было непросто реализовать, рассказывает Ринсма, а потому он с полным правом гордится своим детищем под названием «Pdftris».

Весь код игры уместился в файле размером 60 КБ, поэтому там нет никаких излишеств. Черно-белое изображение, простые фигуры, линейный геймплей. Управление комбинированное, при помощи мышки, кнопок WSAD или путем ввода текстовых команд, что не сильно удобно. Но такова цена универсальности – игра запускается во всех популярных браузерах, пусть и само решение автор именует «неуклюжим».

Как поясняет Ринсма, для отображения PDF-файлов браузеры используют различные наборы команд JavaScript, которые зачастую не пересекаются. А потому для него было вызовом и творческой задачей подобрать соответствующий код, который бы сносно функционировал на различных платформах. Он выложил исходники в формате ASCII на сайте GitHub для всеобщего доступа. На очереди – попытка портирования в PDF-файл бессмертной DOOM.

Источник &#8212 Rinsma


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