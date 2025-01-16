Мнение: Распределение пьющих по кругам Ада

На Дзене пишут, что у меня что-то личное против алкоголиков. Вообще, нет. Или, точнее, да, так как подобно 98% жителей России я имею неприятный опыт общения как с пьющими, так и со спаивающими людьми. Однако этот печальный опыт я пережил без последствий. Сам я не пью и не курю уже много лет, но если кому-то нравится развлекаться подобным образом, и если конкретно я это не оплачиваю, то это в общем случае не моё дело: мы живём в свободной стране.

Не люблю я другие категории граждан. Например, я не люблю халтурщиков, которые относятся к работе небрежно. Работник шиномонтажа, который ленится проверить, нормально ли затянуты колёса на машине клиента, действительно меня злит, равно как и медсестра, которая набирает в шприц лекарство наугад, не проверив как следует название и дозировку. В моей картине мира халтурщик, забивающий болты кувалдой, хуже, чем пьяница или вор — хотя, конечно, это пересекающиеся множества.

Так вот, про пьющих. Васисуалий Лоханкин, знающий о спиртных проблемах не понаслышке, предложил в комментариях распределить любителей выпить по специальным зонам, по типу кругов Ада у Данте. Я не поддерживаю этот смелый план и не протестую против него, просто считаю интересным обсудить. Цитирую (ссылка):

У меня батя был алкоголик, поэтому я в детстве потерял веру в человечество, а после и сам стал подающим большие надежды молодым алкоголиком, но не потянул — не хватило твердости и непоколебимости в достижении собственной цели. Потом я снова приобрел (в смысле, веру в человечество, а не надежды) и опять потерял из-за интернета. Интернет — он как алкоголик — вредит людям, причем не только нанося психические увечья (см. статистику психических заболеваний в мире до и в эру), но и способствует различным видам терроризма, разрушений и саморазрушений (подозреваю, что без интернета не было бы никакого Майдана и последующих событий, ибо как еще, например, быстро и одновременно лишить сна кучу недалеких баб, напугав их скорым исчезновением кружевных труселей в сельпо?). Телевизор — тоже как алкоголик. У меня один знакомый так его и использовал, чокаясь с выпуклым экраном.

Впрочем, я отвлекся. Я считаю, что употреблять алкоголь должно разрешить только в специальных алкозонах или алкозаведениях, вход куда возможен после подписания документа о принятии ответственности и разрешения на использование персональных данных, а выход откуда должен быть только после анализа крови на отсутствие алкоголя. Причем, зоны должны ранжироваться по уровню культуры пития.

В самой низкоклассной зоне могут находиться все алкоголики — она будет напоминать улицы Лос-Анжелеса (до пожара) и электричку Москва-Петушки образца 1969 года. Там будут преимущественно валяться и гадить под себя, но в укромном уголке можно посидеть, шурша пластиковыми стаканчиками и занюхивая волосами друг-друга. В самой высококлассной зоне будут падать в пенное море с яхт, уединяться с эскортницами, произносить тосты про Хемингуэя. Но попасть в зоны выше первой можно будет только по разрешению специальной комиссии, по рекомендации как минимум трех алкоголиков вышеуказанной зоны, внося всё более солидный депозит. А если нарушил закон зоны (если не уголовка, конечно) — автоматом отвозишься в зону уровнем ниже, ну и депозит не возвращается. Из самой адской зоны, конечно, никуда не увозят, ибо смысла нет. Поэтому можешь начать шампанским на яхте с моделями, а проснуться через три дня уткнувшимся в носки обдолбившегося негра, в луже собственной блевотины. И потом снова долгий путь наверх (скакать через зоны запрещено) — репутацию алкоголика высокого уровня культуры придётся зарабатывать годами, безупречно попивая в зонах уровня “за гаражами с товарищами по рыбалке” и “выпил на брудершафт в приличном ресторане, оттопырив мизинец”.

Ну и специальный тренажер нужен, для начинающих пилотов. Выпил сто грамм — и пытаешься выжить в виртуальном мире в три-д-очках. Потом ещё сто грамм. И ещё. И вдруг открывается дверь, и — аксиос! Уровень пройден.