 

Госдума приняла закон о церковном контроле над наукой

16.01.2025, 9:33, Разное
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Государственная дума единогласно приняла в трёх чтениях законопроект «Об органах церковно-епархиального надзора в сфере науки и техники».

Документ предусматривает создание системы митрополичьих, епархиальных и благочинных комиссий, которые будут контролировать деятельность научных институтов, конструкторских бюро и наукоёмких производств.

Основная задача этих органов – следить за тем, чтобы научные исследования не противоречили основным постулатам религии и не оскорбляли чувства верующих. Комиссии получат широкие полномочия, включая право приостанавливать деятельность научных учреждений на срок до 45 дней и вносить предложения об увольнении их руководителей. Кроме того, митрополичьи комиссии будут обязаны рецензировать и цензурировать все научные статьи, публикуемые на их канонических территориях.

– Церковь всегда играла важную роль в развитии культуры и образования, и теперь она возьмет на себя ответственность за нравственное воспитание научного сообщества, – заявил председатель комитета Госдумы по науке и образованию протоиерей Виктор (Степанов).

Закон вступит в силу с 1 мая, и уже ведутся переговоры о создании первых комиссий в крупнейших научных центрах страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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