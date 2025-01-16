 

Lenovo представила первый ноутбук с выдвижным экраном

16.01.2025, 8:55, Разное
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На прошедшей неделе на выставке CES 2025 Lenovo представила ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 с дисплеем, способным выдвигаться вверх для увеличения площади экрана. Модель позиционируется как инструмент для бизнес-профессионалов, но может пригодиться всем, кому требуется дополнительное пространство на экране — например, программистам и контент-мейкерам.

Лэптоп получил OLED-дисплей с диагональю 14 дюймов, который при нажатии кнопки на клавиатуре или жесте перед веб-камерой плавно выдвигается вверх, увеличивая диагональ до 16,7 дюймов. При этом пользователь получает частоту обновления картинки 120 Гц и яркость на уровне 400 нит. Поддерживается режим разделения экрана и многооконность.

Новинка будет собрана на актуальных чипах Intel Core, в которых высокая производительность оптимизирована для работы с нейросетями. Ноутбуки будут оснащены встроенной графикой Arc X, 32 Гб быстрой ОЗУ и SSD-накопителем объемом 1 ТБ. Устройство дополняют качественные динамики Harman Kardon и поддержка новейших протоколов Bluetooth и Wi-Fi. Также заявлено об успешном прохождении тестов на прочность в соответствии с военными стандартами. Начало продаж ThinkBook Plus Gen 6 ожидается в июне по цене от 3499 долларов США.Источник &#8212 Lenovo


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