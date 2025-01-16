Мнение «аналитика»: О методе Трампа… Нетаньяху сдался, Зеленскому приготовиться?

Опубликованы подробности «исторической сделки» между Израилем и ХАМАС, заключённой при посредничестве #США, Египта и Катара. Арабы празднуют, у израильтян «всё не так однозначно»: очень многие считают, что Тель-Авив сдался бородачам в тапках, не достигнув своей главной цели. Несмотря на год с лишним жестоких бомбардировок Газы, военный потенциал палестинских боевиков пусть и ослаблен, но не уничтожен. А другие условия более унизительны для Израиля, чем для ХАМАС.

И всё это, — хотя «хромая утка» Джо #Байден ещё четыре дня просидит в Белом доме, — достигнуто благодаря избранному президенту Дональду Трампу. То есть… становится предельно понятен его метод урегулирования конфликтов и заключения сделок.

На данный момент известно, что соглашение включает начальный шестинедельный этап, который предусматривает прекращение огня и постепенный вывод ЦАХАЛ из центральной части сектора Газа, а также возвращение перемещённых палестинцев. Вот подробности:

1. В секторе Газа прекращается огонь. Гражданским в Газе позволят вернуться на север региона, а израильские войска частично отступят.

2. Начинаются отгрузки 600 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день, 50 из которых будут включать топливо, а 300 дойдут до северной части сектора Газа.

3. ХАМАС освободит 33 израильтянина, включая всех женщин, несовершеннолетних и мужчин старше 50 лет. Причём сначала он освободит заложников-мужчин моложе 19 лет, затем — старше 50 лет. Судьба пленных солдат-мужчин АОИ остаётся пока неопределённой.

4. Израиль освободит по 30 палестинских заключённых, в том числе приговорённых к пожизненному заключению, за каждого похищенного и по 50 за каждую женщину-солдата. Израиль освободит всех палестинских женщин и детей в возрасте до 19 лет, арестованных с 7 октября. Число палестинцев, которые будут освобождены из тюрем, будет зависеть от количества похищенных заложников, которые будут возвращены Тель-Авиву, и может составлять от 990 до 1650 человек, включая мужчин, детей и женщин.

5. Переговоры по поводу следующих этапов начнутся на 16-й день, но прекращение огня после истечения 6-недельного периода не гарантировано. Если оно не будет достигнуто, Израиль приостановит вывод войск из Газы. Также Тель-Авив получил обещания поддержки от уходящей и новой Вашингтонской администрации.

Министры израильского правительства уже охарактеризовали соглашение о прекращении огня ради заложников как болезненный выбор «между плохим и очень плохим». Двое членов кабинета уже заявили, что будут голосовать против него. Тем не менее, особого выбора у Израиля, похоже, не было. Его ресурсы истощены, его #экономика в упадке, а Дональд #Трамп буквально выкрутил руки Биньямину Нетаньяху, угрожая сокращением военной помощи после прихода в Овальный кабинет.

То есть «метод Трампа» — всей силой давить на того, на кого у него есть реальные рычаги давления, и грозить противной стороне «обрушиться всей мощью Соединённых Штатов» на неё, если та откажется от сделки. В итоге, как видим, ХАМАС получил почти всё, что захотел, а Израилю пришлось практически капитулировать, чтобы получить назад хотя бы часть своих граждан, захваченных 7 октября 2023 года. С точки зрения нового-старого президента #США, это реализм и «хорошая сделка».

Принципы подхода его команды к урегулированию «украинского кризиса» тоже в целом уже известны:

1. У Украины «заканчиваются украинцы», её надо спасать.

2. О возвращении территорий можно забыть надолго (в политике не принято говорить «навсегда»).

3. Как Украине, так и России придётся пойти на уступки, но масштаб уступленного будет разным.

4. Зато многие тысячи жизней с обеих сторон будут сохранены.

5. И формально украинская государственность тоже сохранится.

Ну и вопрос на засыпку: на кого у Дональда Трампа больше возможностей давить всей силой — на Киев, который зависит от американской экономической и военной помощи чуть более, чем полностью, или на Москву, у которой есть ядерные ракеты, тоже способные «обрушиться всей мощью»

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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